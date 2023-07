Diretta sorteggio Calendario Serie A 2024/ Streaming video tv: così lo scorso torneo (oggi 5 luglio 2023)

Mentre si avvicina sempre più la diretta del sorteggio del calendario di Serie A 2023-2024, ricordiamo alcuni dati essenziali della scorsa stagione del massimo campionato. Lo scudetto del Napoli è stato un autentico capolavoro, dal momento che i partenopei hanno dominato fin dall’autunno per poi proseguire la loro cavalcata trionfale anche dopo la lunghissima e anomala sosta per i Mondiali. Gli altri posti in Champions League sono andati a Lazio, Inter e Milan, con i nerazzurri grandi protagonisti su più fronti grazie alle vittorie in Supercoppa Italiana e Coppa Italia e alla finale raggiunta in Champions League.

Bellissimo campionato anche per l’Atalanta, che infatti tornerà in Europa League insieme alla Roma, mentre la squadra che parteciperà alla Conference League potrebbe essere la Juventus oppure la Fiorentina, ma su questo sappiamo che non sarà la classifica del campionato ad avere l’ultima parola. In coda invece è stato un campionato disastroso per Cremonese e ancora di più Sampdoria, retrocesse al pari dello Spezia, che però si è arreso solamente allo spareggio contro il Verona, salvo dunque in extremis. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA SORTEGGIO CALENDARIO SERIE A 2024, VIDEO STREAMING TV: LE NEOPROMOSSE (OGGI 5 LUGLIO 2023)

Mentre attendiamo la diretta del sorteggio del calendario di Serie A 2023-2024, possiamo parlare brevemente delle tre squadre che reciteranno da neopromossa dallo scorso campionato di Serie B. La più blasonata è naturalmente il Genoa, anche se i nove scudetti dei rossoblù genovesi risalgono ormai alla notte dei tempi: è comunque un ritorno molto gradito e che modifica profondamente gli equilibri del calcio genovese e più in generale ligure, se si pensa che nello scorso campionato di Serie A c’erano invece Sampdoria e Spezia, ma entrambe sono retrocesse.

Un altro ritorno immediato e di grande prestigio è quello del Cagliari, che tornerà a rappresentare la Sardegna nel massimo campionato, che ritrova così un’altra società scudettata, nel ricordo della leggenda del 1970. Infine c’è il Frosinone, che naturalmente non ha una tradizione paragonabile a Genoa e Cagliari ma negli ultimi campionati sta facendo “avanti e indietro” fra Serie A e Serie B e che nello scorso torneo cadetto ha chiuso al primo posto, quindi adesso cercherà di consolidarsi in Serie A. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA SORTEGGIO CALENDARIO SERIE A 2024, STREAMING VIDEO TV: GIORNATE, DATE, INCROCI (OGGI 5 LUGLIO 2023)

Il sorteggio del calendario di Serie A 2023-2024 scatta alle ore 12:00 di mercoledì 5 luglio 2023: sarà questo il primo momento nel quale le 20 squadre si approcceranno all’inizio della nuova stagione, come sempre all’inizio dell’estate si tiene la presentazione di quello che sarà il percorso che i club iscritti affronteranno dal 20 agosto al 26 maggio, queste intanto le date di apertura e chiusura di una Serie A 2023-2024 in mezzo alla quale arriveranno ovviamente le coppe europee (per alcune), la Coppa Italia e gli impegni delle nazionali.

Intanto possiamo ricordare le partecipanti alla diretta del sorteggio calendario Serie A 2023-2024: rispetto allo scorso campionato sono confermate Atalanta, Bologna, Empoli, Fiorentina, Inter, Juventus, Lazio, Lecce, Milan, Monza, Napoli (che ha vinto lo scudetto nettamente), Roma, Salernitana, Sassuolo, Torino, Udinese e Verona. Dalla Serie B sono invece arrivate Frosinone, Genoa e Cagliari: prendono il posto di Cremonese, Sampdoria e Spezia, quest’ultima retrocessa per aver perso lo spareggio contro l’Hellas.

SORTEGGIO CALENDARIO SERIE A 2024 STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE L’EVENTO

La diretta tv del sorteggio calendario Serie A 2024 non sarà garantita, ma ci sarà comunque modo di seguirlo perché alcuni canali trasmetteranno l’evento: si tratterà di una visione in diretta streaming video, innanzitutto su DAZN e dunque qui con appuntamento riservato agli abbonati a questa piattaforma. Per tutti gli altri la possibilità di assistere al sorteggio calendario Serie A 2024 avverrà sul profilo ufficiale YouTube della Lega Serie A: anche in questo caso dunque vi dovrete armare di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone.

DIRETTA SORTEGGIO CALENDARIO SERIE A 2024: IL FORMAT

Cosa c’è da sapere della diretta del sorteggio calendario Serie A 2024? Innanzitutto, come nelle ultime due stagioni si tratterà di un percorso asimmetrico: vale a dire, le giornate cronologicamente non coincideranno tra andata e ritorno anche se sono stati fissati dei limiti temporali prima che due squadre possano incrociarsi nuovamente. Questa è una formula che ha pagato dividendi; così anche quella di non poter cominciare il campionato in casa o in trasferta avendo fatto lo stesso l’anno prima; ovvero, chi nel 2022 aveva iniziato a domicilio sarà fuori casa nel sorteggio del calendario Serie A 2023-2024.

Una novità è rappresentata dal fatto che a Natale non sarà prevista una sosta, e dunque in questo senso si torna all’antico; per quanto riguarda gli altri momenti li scopriremo altrove, qui basti dire che l’ultima Serie A ha fornito come verdetti il Napoli campione d’Italia e poi Lazio, Inter e Milan in Champions League, Atalanta e Roma in Champions League e la Juventus, a causa della penalizzazione per le plusvalenze, in Conference League ma con asterisco, perché la Uefa potrebbe ancora escludere i bianconeri dalla sua terza competizione.











