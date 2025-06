DIRETTA SORTEGGIO CALENDARIO SERIE A 2026: ATTESA PER LA COMPOSIZIONE DELLA PRIMA GIORNATA

Può prendere ufficialmente il via la diretta sorteggio calendario Serie A 2026. È ufficialmente iniziata la cerimonia di presentazione del calendario della Serie A 2025/2026. Il campionato prenderà il via nel fine settimana del 23-24 agosto 2025 e si concluderà domenica 26 maggio 2026. Sono previsti due turni infrasettimanali: il primo mercoledì 29 ottobre (9ª giornata) e il secondo lunedì 6 gennaio (19ª giornata). Quattro le pause dedicate agli impegni delle nazionali: 7 settembre, 12 ottobre, 16 novembre 2025 e 29 marzo 2026. Anche per questa stagione, il calendario sarà asimmetrico e i derby dovranno essere disputati in giornate diverse, ad eccezione della 1ª e della 9ª giornata. Ora non resta che attendere la composizione della prima giornata e, a seguire, di tutte le altre. (agg. di Fabio Belli)

Prima giornata Serie A, calendario 2025-2026/ Partite, anticipi e posticipi: quando inizia il campionato?

STREAMING VIDEO DIRETTA TV: COME VEDERE IL SORTEGGIO CALENDARIO SERIE A 2026

Stando alle informazioni ricevute, la diretta sorteggio calendario Serie A 2026 non sarà trasmessa in tv ma potrete comunque rivolgervi ai canali ufficiali della Lega, la diretta streaming video sarà garantita sia su YouTube che sul sito internet.

Napoli calendario Serie A 2025-2026/ Sorteggio: prima giornata, partite e tutte le giornate dei campioni

DIRETTA SORTEGGIO CALENDARIO SERIE A 2026: SI COMINCIA!

Sta finalmente per avere inizio la diretta sorteggio calendario Serie A 2026. Possiamo dare qualche numero sul campionato che verrà rivelato a breve, almeno nelle sue 38 giornate: ancora una volta l’Inter rimane l’unica squadra che sia stata sempre presente da quando esiste la Serie A a girone unico (1929), a seguire come numero di partecipazioni troviamo Juventus e Roma che hanno saltato una sola edizione (rispettivamente nel 2006-2007 e nel 1951-1952) e poi via via le altre, ma bisogna fare una considerazione sulla bellissima striscia da parte dell’Udinese, che dopo tanti anni verrà venduta dalla famiglia Pozzo.

Milan calendario Serie A 2025-2026/ Sorteggio: tutte le partite e le giornate dei rossoneri

Il club friulano infatti partecipa alla diretta sorteggio calendario Serie A per il trentunesimo anno consecutivo, dal 1995 quando ottenne la promozione: una serie straordinaria per una squadra di provincia che in questi tre decenni ha saputo arrivare in Champions League, generare ottime plusvalenze facendo crescere calciatori fino a farli diventare big e creare un progetto davvero intrigante. Vedremo allora se questa striscia proseguirà, ma ora è tempo di mettersi comodi e assistere insieme alla diretta sorteggio calendario Serie A 2026 perché finalmente la cerimonia sta per prendere il via! (agg. di Claudio Franceschini)SI PARTE SUBITO!

Arriva presto la diretta sorteggio calendario Serie A 2026: le 38 giornate del nuovo campionato saranno infatti svelate venerdì 6 giugno alle ore 18:30, con un mese di anticipo rispetto alla passata stagione e già prima che abbia inizio il Mondiale per Club, che vedrà coinvolte Inter e Juventus. Cosa c’è da sapere sulla diretta sorteggio calendario Serie A 2026? Tante cose, come sempre: intanto, la data di inizio del campionato sarà sabato 23 agosto e si chiuderà domenica 24 maggio, ancora una volta poi il calendario sarà asimmetrico e ci sarà dunque un girone di andata cronologicamente diverso da quello di ritorno.

Per quanto riguarda i criteri di compilazione e tutte le date di infrasettimanali e pause per le nazionali avremo modo di darne notizia in spazi dedicati; qui ci concentriamo sulla diretta sorteggio calendario Serie A 2026 parlando delle squadre che prenderanno parte al torneo, davvero curioso che le 38 giornate siano stabilite a distanza di soli 12 giorni dalla conclusione del campionato precedente che ha fatto registrare il secondo scudetto in tre anni da parte del Napoli, capace di vincere un bellissimo testa a testa con l’Inter e festeggiare definitivamente grazie al 2-0 contro il Cagliari, arrivato all’ultima giornata.

DIRETTA SORTEGGIO CALENDARIO SERIE A 2026: COSA ASPETTARSI?

Siamo allora in attesa di scoprire la diretta sorteggio calendario Serie A 2026: le squadre partecipanti sono sempre 20, le novità sono rappresentate dalle tre promosse dal campionato cadetto che sono Sassuolo e Pisa, che hanno ottenuto le prime due posizioni nella classifica della stagione regolare, e la Cremonese che ha invece vinto i playoff. Per quanto riguarda i toscani, si tratta di un ritorno dopo la bellezza di 34 anni: superato anche il Como, che lo scorso anno si era riaffacciato al massimo campionato dopo 21 stagioni di assenza.

Non vedremo più le tre retrocesse: il Venezia è tornato in Serie B dopo un solo anno, il Monza dopo tre (come lo Spezia nel 2023), infine l’Empoli che ha fatto come la già citata Cremonese, ovvero ha conosciuto la retrocessione nell’anno in cui ha raggiunto una storica semifinale di Coppa Italia. Particolare attenzione andrà posta come sempre sui derby, le potenziali sfide dirette per lo scudetto e anche ovviamente le squadre che saranno in Europa: Napoli, Inter, Atalanta e Juventus in Champions League, Roma e Bologna in Europa League e la Fiorentina, per la quarta stagione consecutiva, in Conference League.