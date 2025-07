Diretta sorteggio calendario Serie B 2025-2026 streaming video tv: ecco giornate e accoppiamenti per il nuovo campionato cadetto.

DIRETTA SORTEGGIO CALENDARIO SERIE B 2025-2026: SI COMINCIA!

Sta per cominciare la diretta sorteggio calendario Serie B 2025-2026: tanta carne al fuoco, tanti nuovi protagonisti nel campionato cadetto che comincerà con l’anticipo di venerdì 22 agosto, il ritorno di realtà importanti come Padova, Entella, Avellino e Pescara ma anche le tre retrocesse, in particolar modo Empoli e Monza che sembravano aver trovato buon ritmo al piano di sopra. È interessante notare che anche in Serie B ha “vinto” la novità, perché ben 10 allenatori sono nuovi: spicca soprattutto l’addio di Silvio Baldini dopo la promozione con il Pescara, al suo posto Vincenzo Vivarini.

Ha cambiato il Bari affidandosi a Fabio Caserta, così il Catanzaro che ha scelto Alberto Aquilani che in cadetteria aveva già allenato il Pisa; la Sampdoria, dopo la retrocessione revocata sul campo e la salvezza ottenuta nel playoff, riparte da Massimo Donati mentre per il Venezia arriva Giovanni Stroppa, già capace di portare Monza e Cremonese in Serie A. Sarà insomma un bel torneo, ma adesso è tempo di scoprire come saranno impostate le 38 giornate: mettiamoci comodi perché ci siamo, inizia la diretta sorteggio calendario Serie B 2025-2026! (agg. di Claudio Franceschini)

COME VEDERE LA DIRETTA SORTEGGIO CALENDARIO SERIE B IN STREAMING VIDEO TV

Non ci sarà una diretta tv per la diretta sorteggio calendario Serie B 2025-2026, ma potrete seguire l’evento in diretta streaming video attraverso i canali ufficiali Facebook e YouTube della Lega.

LA NUOVA CADETTERIA!

Anche la diretta sorteggio calendario Serie B 2025-2026 sta per avere inizio: l’evento è fissato per le ore 20:00 di mercoledì 30 luglio 2025 presso Palazzo Te a Mantova, nell’occasione scopriremo dunque le 38 giornate di stagione regolare e il percorso di ciascuna delle 20 squadre partecipanti.

Sarà ancora una volta una stagione molto lunga, perché naturalmente la Serie B prevede i playoff: dunque al termine della regular season ci saranno due squadre che otterranno la promozione diretta in Serie A, ma la terza sarà definita attraverso la post season così come la quarta retrocessione in Serie C.

La diretta sorteggio calendario Serie B 2025-2026 è una grande attesa: questo torneo è sempre di livello e soprattutto molto equilibrato, possiamo dire che il calendario sarà asimmetrico (andata e ritorno non coincidono) ma dovranno passare almeno sei giornate tra le due sfide identiche e che non ci saranno più di due turni consecutivi in casa o in trasferta.

Inoltre nella prima giornata non sarà possibile l’incrocio tra le quattro squadre neopromosse che, lo ricordiamo, sono Padova, Entella, Avellino e Pescara. Adesso però concentriamoci sulla presentazione della diretta sorteggio calendario Serie B 2025-2026.

DIRETTA SORTEGGIO CALENDARIO SERIE B 2025-2026: ECCO LE DATE

Per il momento la diretta sorteggio calendario Serie B 2025-2026 ci dice poco riguardo le date: le soste per le nazionali saranno chiaramente le stesse che accompagneranno la Serie A, da qualche anno anche il campionato cadetto si ferma in queste finestre internazionali, poi avremo l’inizio con la prima giornata il 23 agosto (con anticipo il venerdì precedente) e la chiusura della regular season tra 8 e 10 maggio, in anticipo perché appunto poi bisognerà disputare i playoff e, ricordiamo, il 2026 sarà l’anno in cui si giocheranno anche i Mondiali.

Ci saranno ben cinque turni infrasettimanali: il primo a fine settembre, il secondo a fine ottobre, poi nel nuovo anno solare all’inizio di febbraio e di marzo e infine metà marzo. Questo il quadro attuale, per tutto il resto bisognerà aspettare che la diretta sorteggio calendario Serie B 2025-2026 prenda il via; tra le novità, oltre alle quattro neopromosse già citate, ci sono le retrocesse dall’ultimo campionato di Serie A che sono Empoli, Venezia e Monza. Scopriremo presto cosa succederà nel corso dell’entusiasmante stagione, ma prima il sorteggio del calendario.