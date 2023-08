Diretta sorteggio calendario Serie C 2023-2024/ Streaming video tv: partite e giornate (oggi 7 agosto)

La diretta del sorteggio del calendario Serie C 2023-2024 ci terrà compagnia dalle ore 15.00 di oggi, lunedì 7 agosto. Sarà quindi un appuntamento imperdibile per tifosi e appassionati di calcio: verrà svelato il cammino delle varie squadre nelle giornate del prossimo campionato di Serie C 2023-2024, dunque dopo aver scoperto il calendario di Serie A e quello di Serie B siamo pronti a togliere i veli anche al terzo torneo più importante del calcio italiano, anche se dobbiamo dire che ci sono ancora alcune incognite per la Serie C (a dire il vero pure legate alle vicende della Serie B), il che purtroppo non è una novità. Anche quest’estate si è rivelata complicata per il calcio italiano e la Lega Pro ne paga le conseguenze.

Tuttavia si è voluto dare almeno un segnale, la diretta del sorteggio del calendario Serie C 2023-2024 è stata dunque collocata oggi, in data 7 agosto, un bel progresso rispetto al 26 agosto della scorsa estate, quando altre vicende extra-campo avevano trascinato questo evento sino alla fine del mese. Certo, l’ideale sarebbe evitare questi problemi e poter rispettare sempre i verdetti del campo, maturati ormai da mesi, ma purtroppo le estati della Serie C sono complicate per definizione…

SORTEGGIO CALENDARIO SERIE C 2023-2024 STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE L’EVENTO

La diretta tv del sorteggio del calendario di Serie C 2023-2024 non sarà fornita, salvo variazioni di palinsesto, quindi non vi possiamo segnalare nemmeno una diretta streaming video, tuttavia notizie aggiornate saranno garantite attraverso i canali social ed il sito ufficiale di Lega Pro.

DIRETTA SORTEGGIO CALENDARIO SERIE C 2023-2024: IL CONTESTO

La diretta del sorteggio del calendario Serie C 2023-2024 ci presenterà nel pomeriggio di oggi il cammino delle squadre al via. La decisione della data è arrivata appena venerdì scorso, cioè tre giorni fa. Al termine del Consiglio Federale del 4 agosto, infatti, il presidente di Lega Pro Matteo Marani aveva annunciato che oggi sarebbe stato il giorno del calendario di Serie C, inoltre “il campionato inizierà il 3 settembre con anticipi e posticipi, mentre il via della Coppa Italia di Serie C sarà fissato dopo l’inizio del campionato”.

Oggi è sicuramente una giornata campale per la Serie C, aperta al mattino dal Consiglio Direttivo di Lega Pro per dare il via alla configurazione dei gironi. Ci auguriamo naturalmente che, superate queste beghe, nei prossimi mesi possa avverarsi l’auspicio del presidente Marani: “Sono certo che sarà una stagione ancor più bella di quella passata con tanti giovani ed al quale parteciperà la vera Italia con la presenza di club in quasi tutte le regioni seguiti dalla passione dei loro tifosi”, aveva detto contestualmente all’annuncio della diretta del sorteggio del calendario Serie C 2023-2024.

