Diretta sorteggio Champions League 2025-2026 streaming video tv: si forma il girone unico con le partite di Napoli, Inter, Atalanta e Juventus (28 agosto)

DIRETTA SORTEGGIO CHAMPIONS LEAGUE 2025-2026: SI FORMA IL GIRONE UNICO DELLA “FASE CAMPIONATO”

Un anno fa di questi tempi stavamo cercando di scoprire tutte le caratteristiche di una formula completamente nuova, adesso sappiamo meglio come muoverci ma naturalmente questo nulla toglie al fascino della diretta sorteggio Champions League 2025-2026, che si terrà a Montecarlo dalle ore 18.00 di oggi pomeriggio, giovedì 28 agosto 2025.

Le squadre partecipanti sono 36, suddivise in quattro fasce da nove. Ogni formazione dovrà giocare un totale di otto partite, con le rivali che saranno due da ogni fascia (compresa quella di appartenenza). Per l’Italia avremo i campioni nazionali in carica del Napoli, i vice-campioni d’Europa dell’Inter e poi l’Atalanta e la Juventus, rispettivamente terza e quarta della scorsa Serie A.

Tra i vincoli da rispettare nella diretta sorteggio Champions League 2025-2026, ci saranno il divieto dei derby tra squadre della stessa nazione e il fatto che non si potranno affrontare più di due squadre della medesima federazione. Inoltre, per le due partite di ogni fascia, una sarà in casa e l’altra in trasferta.

Tutte queste sono novità già sperimentate nella scorsa edizione della Champions League, per cui non saranno più una sorpresa: lo stesso discorso vale naturalmente per la classifica unica che andrà a caratterizzare questa “fase campionato” e il fatto che, dovendo giocare otto partite, si andrà avanti fino a gennaio. Cosa dobbiamo quindi sapere ancora sulla diretta sorteggio Champions League 2025-2026?

SORTEGGIO CHAMPIONS LEAGUE 2025-2026 IN DIRETTA STREAMING VIDEO E TV

Ampia copertura per la diretta sorteggio Champions League 2025-2026, che sarà visibile in tv per gli abbonati a Sky Sport, in diretta streaming video tramite i servizi collegati ma anche su Amazon Prime Video ed infine anche tramite il sito e la app ufficiale della Uefa.

DIRETTA SORTEGGIO CHAMPIONS LEAGUE 2025-2026: LE QUATTRO SQUADRE ITALIANE

Naturalmente saranno i tifosi delle nostre quattro squadre coinvolte nell’evento di Montecarlo ad attendere con particolare ansia la diretta sorteggio Champions League 2025-2026. Per il Napoli sarà un debutto con la nuova formula: l’anno scorso infatti i partenopei erano fuori da tutte le Coppe europee e questo si rivelò un vantaggio nella corsa verso lo scudetto, però adesso è finalmente giunto il momento di scoprire anche all’ombra del Vesuvio la “nuova” Champions League. L’Inter è stata meravigliosa protagonista della scorsa edizione, dal piazzamento fra le prime otto della classifica unica ai successi contro Bayern ai quarti e Barcellona in semifinale, anche se poi purtroppo l’epilogo è stato amarissimo.

L’Atalanta è ormai una presenza quasi fissa e ci siamo abituati, ma non è normale che una provinciale bazzichi così tanto la Champions League. Proprio la continuità di rendimento è il più grande merito avuto dalla Dea nel ciclo leggendario di Gian Piero Gasperini, che ora i bergamaschi cercheranno di far proseguire anche sotto la guida del nuovo allenatore Ivan Juric. Infine la Juventus, che vuole rilanciarsi a livelli che le competono per storia anche a livello internazionale dopo alcune stagioni anonime: ci sarà tanta strada da fare per riuscirci, ma intanto oggi sapremo quali saranno gli otto “capitoli” che ci terranno compagnia da settembre a gennaio grazie alla diretta sorteggio Champions League 2025-2026…