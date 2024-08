DIRETTA SORTEGGIO CONFERENCE LEAGUE 2024, STREAMING VIDEO TV: IL CALENDARIO

In attesa di scoprire i verdetti della diretta sorteggio Conference League, può naturalmente essere utile sapere quando si disputeranno le partite di questa edizione, che segna anche per la terza competizione europea un cambio di formato, ma con modalità differenti rispetto alle due “sorelle maggiori”. Ad esempio, pur trattandosi di una fase “a campionato” con 36 squadre partecipanti, le partite in programma per ciascuna squadra resteranno sei e di conseguenza non ci sarà bisogno di giocare fino a gennaio dell’anno prossimo.

Avversarie Fiorentina/ Sorteggio Conference League 2024-2025: terzo assalto viola (oggi 30 agosto)

Una costante rispetto al passato resterà il giorno del giovedì, con il debutto che sarà fissato per il 3 ottobre prossimo, per cui in realtà ci sarà da aspettare ancora più di un mese. Si giocherà poi anche il 24 ottobre, il 7 novembre, il 28 novembre, il 12 dicembre ed infine il 19 dicembre prossimo, quest’ultima sarà una data particolare perché sarà una settimana riservata in esclusiva alla Conference League, mentre non scenderanno in campo le altre due Coppe europee della Uefa. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

Video/ Puskas Akademia Fiorentina (4-5 dcr) gol e highlights: due espulsioni per i Viola, De Gea protagonista

DOVE VEDERE DIRETTA SORTEGGIO CONFERENCE LEAGUE 2024, STREAMING VIDEO TV

Se è nel vostro interesse vedere la diretta sorteggio Conference League 2024 allora la soluzione più logica è accendere Sky Sport 24 (canale 200) e NOW verso le 14:30.

Subito dopo il sorteggio dell’Europa League alle 13, ci sarà anche quello della Conference che in diretta streaming sarà visibile sull’app di Sky e NOW su tutti i dispositivi esistenti.

LE FASCE

La diretta sorteggio Conference League 2024 vedrà alle ore 14.30 di oggi pomeriggio, venerdì 30 agosto, la bellezza di sei fasce per un totale di 36 squadre che lotteranno inizialmente per un posto tra le prime otto della classifica generale per evitare i playoff e strappare il pass per le gare da dentro o fuori

Diretta/ Puskas Akademia Fiorentina (risultato finale 4-5 dcr): brividi, Biraghi decisivo (29 agosto 2024)

Nella prima fascia c’è anche la Fiorentina, avanti grazie alla vittoria ai rigori contro la Puskas Academia. Con i viola ci saranno i grandi favoriti della competizione del Chelsea insieme a Copenhagen, Gent, Lask Linz e Real Betis.

In seconda fascia presenti Istanbul Basaksehir, Molde, Legia Varsavia, Heidenheim, Djugarden e APOEL Nicosia. Nella terza ecco Rapid Vienna, Omonia Nicosia, Helsinki, Vitoria, Astana e Olimpia Ljubljana che coefficienti alla mano partono un po’ più indietro rispetto alle migliori 12.

SI chiude con la quinta urna composta da Petroclub, San Gallo, Panathinaikos, Backa Topola, Borac Banja Luka e Jagiellonia più la sesta formata da Celje, Larne, Dinamo Minsk, Pafos, Vikingur e Noah che chiudono il numero di partecipanti a 36.

DIRETTA SORTEGGIO CONFERENCE LEAGUE 2024, STREAMING VIDEO TV: LA NOVITÀ

Il cambio formato della UEFA non ha risparmiato nemmeno la diretta sorteggio Conference League 2024. Rispetto alla Champions ed Europa League ci saranno una piccola ma fondamentale differenze per quanto riguarda la prima fase.

In Conference ci saranno ben sei fasce invece che le canoniche quattro e questo porterà ad una diminuzione a sei partite nella prima fase al posto di otto. Questo poiché le squadre non dovranno affrontare due squadre per fascia bensì solamente una.

Per quanto riguarda invece la qualificazione alla fase a eliminazione diretta non cambia nulla dato che sono sempre le prime otto ad alloggiare. Dopodiché, dalla nona alla ventiquattresima, le formazioni verranno avere un’altra chance andata/ritorno per sopperire ad una campagna europea di Champions senza sosta.