Diretta sorteggio Conference League 2025-2026 streaming video tv: la cerimonia con cui si comporrà il girone unico con la Fiorentina (oggi 29 agosto)

DIRETTA SORTEGGIO CONFERENCE LEAGUE 2025-2026: INIZIA LA CERIMONIA

Ci siamo, a Montecarlo inizia la diretta sorteggio Conference League 2025-2026. Abbiamo già accennato al fatto che la fase campionato in questa Coppa sarà di “sole” sei giornate, motivo per cui l’inizio sarà il 2 ottobre prossimo, lasciando spazio nelle settimane precedenti ai debutti di Champions ed Europa League. Si giocherà poi sempre al giovedì anche nelle date del 23 ottobre, 6 novembre, 27 novembre, 11 dicembre ed infine 18 dicembre, in una settimana nella quale sarà invece la Conference League a scendere in campo “da sola”.

Poi si ripartirà a febbraio con i playoff, l’auspicio quindi è che per la Fiorentina si possa aspettare anche fino a marzo con gli ottavi di finale, come ai viola era riuscito già nella passata stagione, ma il grande e vero obiettivo ultimo è naturalmente la finale, che sarà fissata per il 27 maggio 2026 alla Red Bull Arena di Lipsia, in Germania. Un passo alla volta: che cosa ci dirà oggi la diretta sorteggio Conference League 2025-2026?(Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

SORTEGGIO CONFERENCE LEAGUE 2025-2026 IN DIRETTA STREAMING VIDEO E TV

La diretta sorteggio Conference League 2025-2026 in tv sarà visibile per gli abbonati a Sky Sport, ma segnaliamo anche la diretta streaming video non solo tramite i servizi collegati, bensì anche sul sito e la app ufficiali della Uefa.

IL GIRONE UNICO PER LA FIORENTINA

Una novità caratterizza la diretta sorteggio Conference League 2025-2026, che si terrà a Montecarlo alle ore 13.00 di oggi pomeriggio, venerdì 29 agosto 2025. Infatti quest’anno avremo un evento unico con la “sorella” Europa League, però naturalmente è meglio tenere distinti i due discorsi e di conseguenza qui parliamo di quello che ci attenderà appunto in Conference League.

Siamo al secondo anno del nuovo format, quindi ormai conosciamo bene tante caratteristiche del girone unico: 36 squadre, una sola classifica, per la Conference League tuttavia sono state mantenute le sei giornate, per cui pure in questa stagione la “fase campionato” finirà già a dicembre, senza impegni a gennaio 2026 come per le altre due Coppe.

Gli altri vincoli da rispettare nella diretta sorteggio Conference League 2025-2026 sono invece gli stessi, cioè il divieto di derby tra squadre della stessa nazione e il fatto che non si potranno affrontare più di due squadre della medesima federazione. Le nazioni top in ogni caso hanno una sola squadra a testa, per noi è la Fiorentina, quindi il rischio derby era comunque inesistente per i viola.

C’è anche il fascino della sorpresa perché le 36 squadre partecipanti sono state definite praticamente tutte ieri, sono le 24 vincitrici dei playoff e le 12 che invece hanno perso gli spareggi della Europa League. Brava la Fiorentina che di fatto aveva chiuso il discorso qualificazione già all’andata con il Polissya, adesso quindi possiamo concentrare tutta la nostra attenzione sulla diretta sorteggio Conference League 2025-2026…

DIRETTA SORTEGGIO CONFERENCE LEAGUE 2025-2026: LA QUARTA VOLTA DELLA FIORENTINA

Questa sarà la quinta edizione dell’ultima nata fra le Coppe europee, la prima fu vinta dalla Roma e in seguito la rappresentante italiana è sempre stata la Fiorentina, veterana indiscussa grazie alla sua quarta partecipazione consecutiva in Conference League. Sembra che i viola abbiano una sorta di abbonamento, adesso ci provano con la guida del nuovo allenatore Stefano Pioli e, dopo due finali perse più una semifinale, il sogno sarebbe ovviamente quello di vincere finalmente il trofeo internazionale.

Il 7 giugno 2023 a Praga fu il West Ham ad impedire il successo della Fiorentina, che ci riprovò anche l’anno successivo, ma il 29 maggio 2024 fu costretta ad arrendersi all’Olympiakos nella finale che i greci giocarono di fatto in casa, cioè ad Atene. L’anno scorso ecco invece un passo indietro, l’eliminazione infatti è arrivata in semifinale per mano del Betis Siviglia, che avrebbe poi perso la finale contro il Chelsea. Adesso si riparte, il cammino sarà ovviamente ancora lungo e quindi per ora è meglio godersi la diretta sorteggio Conference League 2025-2026…