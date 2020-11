Diretta sorteggio Coppa Italia/ Streaming video tv: date e campi, ottavi e quarti

DIRETTA SORTEGGIO COPPA ITALIA: SI DECIDONO I CAMPI!

Alle ore 15:00 di venerdì 27 novembre si terrà il sorteggio di Coppa Italia 2020-2021: stiamo però parlando di una cerimonia “atipica” o che comunque non riguarda la formazione di sfide in divenire, ma semplicemente il fattore campo e le date delle partite che verranno disputate per ottavi e quarti di finale, con appuntamento a gennaio. Infatti il tabellone della Coppa Italia è stato formato integralmente in occasione del primo sorteggio, come da tradizione; tutte le partecipanti sanno quale sarà il loro cammino, e dunque da questo punto di vista non ci saranno sorprese. Tuttavia, dallo scorso anno la formula è cambiata e prevede che nei match tra squadre di Serie A il fattore campo non sia più a favore della squadra con la testa di serie migliore, ma sia determinato in base al sorteggio. Che avverrà appunto oggi; dunque prima di scoprire quello che succederà facciamo una rapida panoramica sulle squadre coinvolte e quelle che attendono ancora di scoprire se giocheranno in casa o in trasferta negli ottavi di finale della Coppa Italia.

DIRETTA SORTEGGIO COPPA ITALIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE L’EVENTO

Non sarà disponibile la diretta tv del sorteggio di Coppa Italia: per questo evento non avrete a disposizione nemmeno un servizio di diretta streaming video, ma per avere le informazioni utili sul fattore campo e le date di ottavi e quarti di finale vi potrete rivolgere non solo al sito della Lega Calcio (www.legaseriea.it) ma anche alle pagine ufficiali che la stessa Lega mette a disposizione sui social network, consultabili gratuitamente. Consigliamo in particolare gli account presenti su Facebook e Twitter.

DIRETTA SORTEGGIO COPPA ITALIA: IL CONTESTO

Come sappiamo, nel sorteggio di Coppa Italia per ottavi e quarti entrano in gioco le otto teste di serie, vale a dire le squadre che hanno chiuso ai primi posti nella classifica dell’ultima Serie A: si tratta di Juventus, Inter, Atalanta, Lazio, Roma, Milan, Napoli e Sassuolo. I partenopei sono anche campioni in carica; fino a due anni fa queste squadre avrebbero giocato comunque in casa, invece stavolta dovranno aspettare il sorteggio. Un contesto che riguarda tutte, tranne il Napoli e il Sassuolo: affrontando l’Empoli e la Spal, i partenopei e gli emiliani saranno comunque allo stadio di casa, mentre tutte le altre dovranno aspettare. Infatti è curioso notare come le sorprese siano state ben poche fino a questo momento: delle 16 partecipanti agli ottavi di Coppa Italia, 14 fanno parte dell’attuale Serie A. Per i quarti di finale, stesso discorso: naturalmente gli accoppiamenti si devono ancora formare, ma intanto sapremo quali società giocheranno potenzialmente in casa, e quali in trasferta.

© RIPRODUZIONE RISERVATA