Diretta sorteggio Europa League 2025-2026 streaming video tv: l’evento per formare il girone unico con Bologna e Roma per l’Italia (oggi 29 agosto)

DIRETTA SORTEGGIO EUROPA LEAGUE 2025-2026: ASTON VILLA E CELTA VIGO PER I FELSINEI

La diretta sorteggio Europa League 2025-2026 a Montecarlo prosegue e anche il Bologna ha conosciuto i. nomi dei suoi avversari. La formazione felsinea giocherà contro Aston Villa (trasferta), Salisburgo (casa), Celtic (casa), FCSB Steaua Bucarest (trasferta), Friburgo (casa), Maccabi Tel Aviv (trasferta), Brann Bergen (casa) e Celta Vigo (trasferta). Ora il sorteggio si completerà con le formazioni di quarta fascia, ma le due italiane hanno già visto completarsi il loro cammino per questa league phase. (agg. di Fabio Belli)

Avversarie Bologna Europa League/ C'è l'Aston Villa! (Oggi 29 agosto 2025)

DIRETTA SORTEGGIO EUROPA LEAGUE 2025-2026: DOPPIO OSTACOLO SCOZZESE PER I GIALLOROSSI!

La diretta sorteggio Europa League 2025-2026 a Montecarlo è partita con il sorteggio delle squadre di prima fascia. E’ toccato subito alla Roma che avrà un cammino discretamente impegnativo in questa prima fase della competizione: Lille, Rangers, Viktoria Plzen, Celtic, Midtjylland, Nizza, Stoccarda e Panathinaikos. Doppia trasferta in Scozia per gli uomini di Gasperini che faranno visita anche a Nizza e Panathinaikos, Lille e Stoccarda invece faranno visita all’Olimpico ai giallorossi. (agg. di Fabio Belli)

Avversarie Roma Europa League/ Il sorteggio comincia: c'è lo Stoccarda! (Oggi 29 agosto 2025)

DIRETTA SORTEGGIO EUROPA LEAGUE 2025-2026: L’EVENTO COMINCIA!

Pochi minuti al via della diretta sorteggio Europa League 2025-2026 a Montecarlo. In attesa quindi di scoprire tutte le partite, possiamo ricordare in particolare ai tifosi di Roma e Bologna tutte le date degli appuntamenti da segnare in agenda nei prossimi mesi. La prima giornata avrà luogo in una settimana che sarà dedicata in esclusiva alla Europa League, che giocherà infatti sia mercoledì 24 sia giovedì 25 settembre prossimi, poi il giorno d’elezione diventerà il giovedì per tutte le successive giornate della fase campionato.

Avversaria Roma/ Ranieri sfidera l'Athletic Bilbao! (Ottavi Europa League, oggi 21 febbraio 2025)

Per la precisazione, si tornerà in campo il 2 ottobre, 23 ottobre, 6 novembre, 27 novembre, 11 dicembre ed infine per due volte anche nel mese di gennaio 2026, come abbiamo imparato a scoprire nella passata edizione. In particolare, la settima e l’ottava giornata avranno luogo il 22 e il 29 gennaio 2026, già che ci siamo ricordiamo che la finale sarà fissata per il 20 maggio 2026 allo stadio del Besiktas di Istanbul. Adesso però è meglio tornare a quello che sta per succedere a Montecarlo, via alla diretta sorteggio Europa League 2025-2026! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

SORTEGGIO EUROPA LEAGUE 2025-2026 IN DIRETTA STREAMING VIDEO E TV

La diretta sorteggio Europa League 2025-2026 in tv sarà visibile sui canali di Sky Sport su abbonamento, mentre la diretta streaming video non sarà solamente con i servizi collegati, ma disponibile per tutti rivolgendosi al sito e alla app ufficiali della Uefa.

IL GIRONE UNICO PER BOLOGNA E ROMA

Ci sarà da aspettare un pochino più del solito, perché la diretta sorteggio Europa League 2025-2026 prenderà il via a Montecarlo alle ore 13.00 di oggi pomeriggio, venerdì 29 agosto 2025, in un solo evento con la Conference League che però naturalmente vedrà la formazione del calendario delle partite del girone unico di entrambe le Coppe e ora ci occupiamo appunto della Europa League.

Negli occhi abbiamo ancora il trionfo dell’Atalanta nel 2024, l’anno scorso invece ha vinto il Tottenham, che imponendosi nel derby inglese contro il Manchester United ha salvato una stagione altrimenti pessima: adesso si ricomincia con 36 squadre al via, otto giornate da settembre a gennaio 2026 e una sola classifica per tutti i verdetti.

Le nostre rappresentanti saranno questa volta il Bologna e la Roma, già certe di non potersi affrontare nella cosiddetta “fase campionato”, perché un vincolo del regolamento per la diretta sorteggio Europa League 2025-2026 è naturalmente il divieto di derby nazionali, oltre al fatto che non si potrà giocare contro più di due squadre della medesima federazione.

Come al solito, nella seconda competizione europea per club ci attende un mix variegato di partecipanti, da alcune big che sono certe del posto fin dal termine della scorsa stagione a chi invece ha conquistato appena ieri sera, vincendo gli ultimi playoff estivi, un posto nella diretta sorteggio Europa League 2025-2026…

DIRETTA SORTEGGIO EUROPA LEAGUE 2025-2026: PRESENTIAMO LE ITALIANE

Abbiamo naturalmente già fatto i nomi di Bologna e Roma, adesso però dobbiamo dire qualcosa in più circa le due formazioni italiane che ci rappresenteranno nella diretta sorteggio Europa League 2025-2026. Per il Bologna è una importante conferma nelle Coppe europee dopo il grande exploit della partecipazione in Champions League nella scorsa stagione: non un passo indietro, perché i rossoblù di Vincenzo Italiano potrebbero togliersi maggiori soddisfazioni in Europa League, la cui partecipazione tra l’altro è maturata attraverso la grande gioia della vittoria della scorsa Coppa Italia.

Molte ambizioni potrà avere anche la Roma di Gian Piero Gasperini. Un dato è forse simbolico, ma certamente indicativo: i giallorossi sono la squadra con il coefficiente Uefa più alto fra tutte le 36 partecipanti, a testimonianza dell’ottimo rendimento sempre avuto dalla Roma nelle Coppe europee negli ultimi anni. Si potrà quindi provare a sognare in grande, ma per questi discorsi avremo molto tempo nei prossimi mesi, mentre oggi da Montecarlo incombe la diretta sorteggio Europa League 2025-2026…