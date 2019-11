Diretta sorteggio Europei 2020/ Streaming video Rai: gironi e avversarie Italia

La diretta del sorteggio degli Europei 2020 si terrà alle ore 18:00 di sabato 30 novembre: saremo al ROMEXPO di Bucarest e in questo contesto verranno stabiliti i sei gironi che comporranno la prima fase del torneo continentale. Ricordiamo che per la prima volta nella storia la manifestazione sarà itinerante: non ci sarà un’unica sede a ospitare la fase finale ma ben 12 città, a cominciare ovviamente dai gironi. Per questo motivo alcune nazionali sono già sicure del loro gruppo: l’Italia per esempio sarà nel gruppo A che si gioca a Roma e Baku, ma che per gli azzurri sarà solo nella capitale avendo centrato la qualificazione attraverso i gironi. A questo proposito bisogna anche sottolineare che nel sorteggio degli Europei 2020 oggi ci saranno quattro caselle vuote: sono riservate alle nazionali che il prossimo marzo faranno i playoff. Dunque, non resta che metterci comodi e stare a vedere quello che succederà nella cerimonia del sorteggio.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE IL SORTEGGIO

La diretta tv del sorteggio degli Europei 2020 sarà trasmessa da Rai Due: in studio con Enrico Varriale ci sarà anche Claudio Marchisio, che per la prima volta farà da opinionista sulla televisione di stato. Sarà possibile assistere alla cerimonia di Bucarest anche in diretta streaming video, visitando il sito www.raiplay.it e selezionando il canale di riferimento, ovviamente avendo a disposizione apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone. CLICCA QUI PER LO STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

DIRETTA SORTEGGIO EUROPEI 2020: IL REGOLAMENTO

Il sorteggio degli Europei 2020 ha un regolamento semplice nella sua struttura, ma più complesso considerando le variabili: le nazionali qualificate (comprese ovviamente quelle che usciranno dai playoff) sono state suddivise in quattro fasce risultanti dalla posizione finale nel girone delle qualificazioni, dai punti e dalla differenza reti come criteri principali, ma in ogni caso con parametri che riguardano il cammino terminato all’inizio di novembre. Come abbiamo detto, tuttavia, alcune nazionali ospiteranno i gruppi della prima fase: di conseguenza sono già state assegnate alla città di competenza, questo è il motivo per cui l’Italia si trova nel gruppo 1. Le teste di serie sono già sicure di dove andranno a giocare, restano da stabilire le avversarie: di fatto stiamo parlando di un sorteggio anche “bloccato”, nel senso che per esempio l’Olanda, che è in seconda fascia, sa già di dover giocare nel gruppo C (che è quello di Amsterdam) ed è stata accoppiata all’Ucraina, mentre nel gruppo B addirittura abbiamo già la presenza di Belgio, Russia e Danimarca con una tra Finlandia e Galles a occupare la seconda casella. Per quanto riguarda la nostra nazionale, è quasi tutto da scoprire visto che l’Azerbaijan non si è qualificato e non farà i playoff: ci fosse stata la ex repubblica sovietica, almeno un’avversaria degli azzurri sarebbe stata certa.



