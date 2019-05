Diretta sorteggio Europei U19/ Streaming video e tv: gironi e calendario partite

Il sorteggio degli Europei U19 in diretta dal Marriott Hotel di Yerevan, capitale della Armenia che ospiterà quest’anno la fase finale degli Europei Under 19, avrà luogo alle ore 12.00 locali di oggi, venerdì 31 maggio, cioè quando in Italia saranno le ore 10.00 del mattino, dal momento che il nostro Paese e l’Armenia sono separati da due ore di fuso orario. Il sorteggio degli Europei U19 servirà a suddividere le otto Nazionali qualificate – l’Armenia nazione ospitante più le sette vincitrici dell’ultimo turno Élite delle qualificazioni – in due gruppi da quattro squadre ciascuno. La formula sarà molto semplice: le prime due classificate di ciascun gruppo accederanno alle semifinali, prima del girone A contro seconda del girone B e viceversa, poi naturalmente la finale per designare la nuova squadra campione d’Europa Under 19.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE IL SORTEGGIO EUROPEI U19

Il sorteggio degli Europei U19 non sarà visibile in diretta tv e nemmeno in diretta streaming video, di conseguenza la principale fonte di riferimento ufficiale per tutti gli appassionati sarà il sito Internet della Uefa, nella apposita sezione https://it.uefa.com/under19/. Informazioni più legate all’Italia saranno naturalmente fornite dal sito e dai profili ufficiali sui social della Figc.

DIRETTA SORTEGGIO EUROPEI U19: LE SQUADRE PARTECIPANTI E LE DATE

In vista della diretta del sorteggio degli Europei U19 ricordiamo che le otto squadre qualificate alla fase finali sono l’Armenia padrone di casa e poi Repubblica Ceca, Francia, Italia, Norvegia, Portogallo, Irlanda e Spagna, con i portoghesi che sono i campioni in carica anche se questo alloro non ha dato vantaggi in fase di qualificazione (l’unico posto riservato è quello per il Paese organizzatore). Gli azzurrini, l’anno scorso secondi avendo perso in finale proprio contro il Portogallo, negli scorsi mesi invece si sono qualificati vincendo il girone 7 della fase Élite. Le date previste per le partite saranno le seguenti: per il girone A 14, 17 e 20 luglio; per il girone B 15, 18 e 21 luglio, poi le due semifinali il 24 luglio ed infine la finale sabato 27 luglio, anche se il programma ufficiale delle partite sarà stabilito solo dopo l’esito del sorteggio.



© RIPRODUZIONE RISERVATA