Diretta sorteggio Final Four Nations League/ Streaming video tv: chi è l’avversaria dell’Italia?

DIRETTA SORTEGGIO FINAL FOUR NATIONS LEAGUE: CHI È L’AVVERSARIA DELL’ITALIA IN SEMIFINALE?

Si accenderà oggi, gioie 3 dicembre, la diretta del sorteggio per le final four della Nations league : sono dunque riflettori puntati a Nyon dove oggi pomeriggio e per la precisione alle ore 17.30 verrà stabilito il prossimo avversario dell’Italia di Mancini per la fase finale della competizione UEFA, arrivata alla sua seconda edizione. L’attesa dunque è grandissima, anche se parliamo di sfide che avranno luogo tra quasi un anno, per la precisione il prossimo 6-7 ottobre 2020: pure il prestigio della competizione, come i protagonisti chiamati in causa a Nyon oggi, meritano tutta la nostra trepidazione. Alla diretta del sorteggio per le semifinali della Nations league infatti prenderanno parte le 4 vincitrici di ogni gruppo per la lega A e dunque in primis non mancherà l’Italia di Roberto Mancini: con gli azzurri ecco anche Belgio, Francia e Spagna, che saranno impegnati nella fase finale della manifestazione UEFA per le nazionali. E chi tra questi saranno gli avversari dell’Italia per la scalata al successo?

SORTEGGIO FINAL FOUR NATIONS LEAGUE IN DIRETTA TV E STREAMING VIDEO: COME SEGUIRE LA CERIMONIA A NYON

Ricordato che oggi la diretta del sorteggio per final four della Nations league si accenderà alle ore 17.30, aggiungiamo che l’intera cerimonia a Nyon sarà sicuramente visibile in diretta streaming video sul portale ufficiale della UEFA. Non è dunque prevista al momento una diretta tv dell’evento, ma sicuramente i principali canali sportivi (Sky in primis) daranno aggiornamenti frequenti sul quanto sta accadendo nella cittadina svizzera, sede della Federazione.

DIRETTA SORTEGGIO SEMIFINALI NATIONS LEAGUE: ITALIA SEDE DELLA FASE FINALE?

Durante la diretta del sorteggio delle final four della Nations league pure oggi non scopriremo solo quali saranno gli accoppiamenti per la Final four della manifestazione UEFA dedicata alle nazionali, ma pure verrà data comunicazione di quella che sarà la sede della fase finale. Da nazione vincitrice del girone A1 della Nations legale è l’Italia la prima candidata a essere sede della fase finale del torneo, e la sua conferma è data quasi per certa, benchè pure sella carta sono state portate avanti anche le candidature di Olanda e Polonia. Se dunque la Federazione confermerà quanto trapelato nelle ultime settimane, sarà l’Italia sede delle ultime sfide della Nations league 2020 e per la precisione Milano e Torino saranno le città di riferimento. Pure chiaramente ancora non si sa nulla di ufficiale: sarà la UEFA stessa a diramare sedi delle partite e gli orari di inizio al termine del sorteggio.

