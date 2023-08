DIRETTA SORTEGGIO GIRONI CHAMPIONS LEAGUE 2024/ Video streaming tv: ecco le 4 fasce! (oggi 31 agosto 2023)

DIRETTA SORTEGGIO GIRONI CHAMPIONS LEAGUE: LE FASCE

Mentre aspettiamo la diretta del sorteggio dei gironi di Champions League, possiamo dare un rapido sguardo alle fasce: come abbiamo detto le teste di serie sono le squadre che hanno vinto il campionato nazionale nelle principali federazioni (secondo il coefficiente Uefa) e dunque troviamo il nostro Napoli insieme al Manchester City (campione in carica), Bayern Monaco, Barcellona, Psg, Benfica e Feyenoord, poi il Siviglia che è il vincitore dell’Europa League. In seconda fascia altre big: Real Madrid, Manchester United e Arsenal oltre ad Atletico Madrid e Lipsia, il sempre temibile Porto e il Borussia Dortmund, e qui compare anche l’Inter che ha giocato la finale lo scorso anno.

Avversaria Napoli è il Milan/ Quarti Champions League: derby italiano e non solo...

Lazio e Milan sono riuscite a conquistare la terza fascia, e sanno naturalmente che il loro sorteggio sarà particolarmente temibile; con loro anche Shakhtar Donetsk, Stella Rossa (non più la potenza di un tempo) e Salisburgo. Attenzione poi alla quarta fascia: squadre come Newcastle, Union Berlino e Lens avrebbero potuto tranquillamente essere più su in correlazione al loro valore sul campo, e dunque quest’anno la diretta del sorteggio dei gironi di Champions League promette davvero scintille, e la composizione di qualche gruppo di ferro che ci farà entusiasmare… (agg. di Claudio Franceschini)

Avversaria Milan è il Napoli/ Quarti Champions League: sarà derby, magari doppio!

SORTEGGIO GIRONI CHAMPIONS LEAGUE: FINALMENTE SI PARTE!

Finalmente ci siamo: la diretta del sorteggio di Champions League per i gironi, dal Grimaldi Forum di Montecarlo, ci farà compagnia alle ore 18:00 di giovedì 31 agosto. Siamo arrivati al momento che stavamo aspettando, quello in cui le varie squadre conosceranno il loro cammino nel primo turno: bisogna ricordare che ancora una volta i gironi saranno otto e ciascuno sarà formato da quattro squadre, con le prime due che accederanno agli ottavi, la terza che retrocederà in Europa League e la quarta eliminata. Il Manchester City inizia la difesa della prima Champions League vinta nella sua storia; le italiane in corsa sono invece Napoli, Lazio, Inter e Milan.

DIRETTA/ Sorteggio quarti Champions League: Benfica-Inter, Milan trova il Napoli!

Un gradito ritorno per i biancocelesti, mentre le altre tre l’anno scorso hanno raggiunto in blocco i quarti: l’Inter si è spinta sino alla finale, mentre il Milan ha affrontato due derby consecutivi eliminando i partenopei ma poi lasciando strada ai nerazzurri nel derby. Ora dunque vedremo cosa succederà nella diretta del sorteggio dei gironi di Champions League, perché non vediamo l’ora di scoprire come saranno formati questi gruppi e, ovviamente, quale sarà la sorte che toccherà alle nostre rappresentanti in un’altra edizione della principale competizione della Uefa.

DIRETTA SORTEGGIO GIRONI CHAMPIONS LEAGUE STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE L’EVENTO

La diretta tv del sorteggio dei gironi di Champions League sarà trasmessa in chiaro: l’appuntamento per tutti è infatti su Canale 20, ma ci sono poi altre possibilità di seguire l’evento. Intanto, le incursioni che arriveranno da Sky Sport 24 (numero 200 del decoder satellitare) con commenti da studio, ma anche le opzioni della diretta streaming video. Qui, bisogna riferirsi – sempre che si possieda un abbonamento – ad Amazon Prime Video oppure a Mediaset Infinity Plus ma anche a Now Tv, ma il sorteggio dei gironi di Champions League sarà fornito anche dal sito ufficiale della Uefa che è liberamente visitabile.

DIRETTA SORTEGGIO GIRONI CHAMPIONS LEAGUE: IL CONTESTO

Siamo dunque vicini alla diretta del sorteggio dei gironi di Champions League: come sempre le squadre sono state suddivise in fasce, con i campioni nazionali che saranno le teste di serie e sono affiancate in questo caso dal Siviglia, che come noto ha vinto l’Europa League guadagnando questo diritto. Ricordiamo che i criteri del sorteggio dei gironi prevedono sempre gli stessi paletti: le squadre dello stesso Paese non si possono incrociare – così come, ovviamente, quelle che fanno parte della stessa fascia – e non più di due formazioni possono giocare lo stesso giorno, poi la Uefa “eliminerà” qualche incrocio particolarmente sensibile dal punto di vista geopolitico.

Le partite che ogni formazione dovrà affrontare nel corso del girone saranno sei; il calendario, possiamo dirlo, torna “normale” dopo la grande abbuffata tra settembre e novembre dello scorso anno, quando la Champions League si è dovuta inizialmente comprimere per permettere lo svolgimento dei Mondiali in Qatar. Nel corso della giornata andremo poi ad analizzare altri aspetti legati alla diretta del sorteggio dei gironi di Champions League, per il momento ci poniamo in attesa che al Grimaldi Forum di Montecarlo la cerimonia dell’estrazione dalle urne abbia inizio…











© RIPRODUZIONE RISERVATA