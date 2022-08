Diretta sorteggio gironi Conference League 2022-2023/ Streaming video tv: fasce, date

DIRETTA SORTEGGIO GIRONI CONFERENCE LEAGUE 2022-2022

La diretta del sorteggio gironi Conference League 2022-2023 sarà un appuntamento imperdibile per “lanciare” il tabellone principale della seconda edizione della nuova Coppa europea voluta dalla Uefa e della quale è detentrice la Roma, che ha scritto una pagina di storia vincendo appunto la prima edizione in assoluto della Uefa Conference League. Dopo il lungo cammino dei vari turni preliminari estivi, adesso si fa definitivamente sul serio e il sorteggio dei gironi Conference League si terrà in diretta da Istanbul alle ore 14.30 italiane di oggi pomeriggio, venerdì 26 agosto 2022. Fra poche ore dunque si deciderà la composizione di tutti i gironi, la diretta del sorteggio dei gironi di Conference League sarà anche curiosa perché ci offrirà i nomi di realtà spesso poco conosciute, oltre che importante per la Fiorentina, che è approdata fin qui eliminando il Twente nei playoff.

La diretta sorteggio gironi Conference League 2022-2023 naturalmente offrirà la suddivisione in quattro fasce di merito da otto squadre ciascuna delle 32 squadre partecipanti alla fase a gironi, la Fiorentina in base al suo ranking Uefa sarà nella seconda. Subito una annotazione sulle date: incombono i Mondiali 2022 spostati alla fine dell’autunno perché in Qatar, di conseguenza i gironi di Conference League cominceranno già giovedì 8 settembre e poi si giocherà a raffica per arrivare a chiudere la sesta giornata giovedì 3 novembre prossimo, quando sapremo chi avanzerà alla fase ad eliminazione diretta della Conference League 2022-2023 e chi sarà invece eliminato.

COME VEDERE IL SORTEGGIO CONFERENCE LEAGUE IN DIRETTA STREAMING VIDEO E TV

La diretta tv del sorteggio gironi Conference League 2022-2023 sarà garantita per gli abbonati alla televisione satellitare su Sky Sport 24 (canale numero 200). La diretta streaming video sarà di conseguenza disponibile sulle piattaforme Sky Go e Now TV oltre che sul sito ufficiale www.uefa.com.

COM’È ANDATO IL SORTEGGIO GIRONI CONFERENCE LEAGUE LO SCORSO ANNO?

Nella diretta sorteggio gironi Conference League 2022-2023 saranno dunque protagoniste 32 squadre, che inseguono l’obiettivo di succedere alla Roma nell’albo d’oro di questa manifestazione nata giusto un anno fa, della quale dunque i giallorossi di José Mourinho sono stati i primi vincitori – sperando che la Fiorentina possa seguire l’esempio. Un anno fa di questi tempi era quindi la Roma, reduce dal vittorioso playoff contro i turchi del Trabzonspor, ad attendere con grande curiosità la diretta dello storico primo sorteggio dei gironi di Conference League. L’urna della Uefa abbinò i giallorossi ai norvegesi del Bodø/Glimt, agli ucraini dello Zorya Luhansk e ai bulgari del Cska Sofia, con tutti i pronostici che indicavano la Roma come favorita del girone. In effetti così avvenne e i giallorossi chiusero al primo posto, ma al termine di sei giornate non così facile, con riferimento ovviamente soprattutto alla sconfitta per 6-1 in Norvegia.

D’altronde, non è detto che la diretta del sorteggio gironi Conference League dia carta bianca a un percorso facile per le (poche) big presenti: per informazioni chiedere al Tottenham, che si ritrovò in un girone con i francesi del Rennes, gli olandesi del Vitesse Arnhem e gli sloveni del Mura e chiuse clamorosamente al terzo posto ed eliminato dall’Europa già prima di Natale, sia pure con lo zampino di una sconfitta tavolino contro il Rennes per Covid, che però non basta a giustificare le difficoltà degli Spurs, che chiusero con due vittorie, un pareggio e due sconfitte le cinque partite giocate sul campo.

