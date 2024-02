DIRETTA SORTEGGIO GIRONI NATIONS LEAGUE 2024/ Video streaming tv: si comincia! (oggi 8 febbraio)

DIRETTA SORTEGGIO GIRONI NATIONS LEAGUE 2024: SI COMINCIA!

Siamo finalmente arrivati alla diretta del sorteggio dei gironi di Nations League 2024. Abbiamo parlato del sistema delle promozioni tra le varie Leghe, e allora andiamo a vedere quali siano le squadre che hanno ottenuto il salto di “categoria”: possiamo subito dire che si tratta delle quattro nazionali che troveremo in quarta fascia nell’urna di oggi. La Scozia ha vinto un girone non troppo scontato ottenendo 13 punti e mettendosi alle spalle Ucraina, Irlanda e Armenia; stessi punti per la Bosnia e primo posto su Finlandia, Montenegro e Romania, mentre la Serbia ha fatto meglio con 13 punti superando la Norvegia e poi ancora Slovenia e Svezia, forse era questo il girone più tosto.

Per quanto riguarda Israele, i suoi punti sono stati 8 ma con sole quattro partite: infatti in questo girone, oltre a Islanda e Albania, c’era anche la Russia che a maggio di due anni fa è stata esclusa per le ben note vicende della guerra in Ucraina, con le partite e i risultati cancellati. A proposito di promozioni: favolosa quella del Kazakhstan in Lega B, questa nazionale ha anche sfiorato la qualificazione agli Europei ed è in forte crescita, dovremo aspettarci il salto addirittura in Lega A? Lo scopriremo, ma per il momento mettiamoci comodi e stiamo a vedere cosa succederà nella diretta del sorteggio dei gironi di Nations League 2024, finalmente si può cominciare! (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA SORTEGGIO NATIONS LEAGUE 2024 STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE L’EVENTO

Non sarà possibile assistere a una diretta tv del sorteggio dei gironi di Nations League 2024, ma l’evento di Parigi potrà comunque essere seguito: infatti la cerimonia di estrazione delle nazionali dalle urne, e la composizione dei raggruppamenti, sarà garantita dalla Uefa attraverso il suo sito ufficiale, all’indirizzo www.uefa.com. Si tratterà dunque di una visione “libera” e naturalmente in diretta streaming video, per accedervi dovrete utilizzare i vostri dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

SORTEGGIO GIRONI NATIONS LEAGUE 2024: CON CHI L’ITALIA?

Prenderà il via alle ore 18:00 di giovedì 8 febbraio il sorteggio dei gironi di Nations League 2024: torna la competizione che la Uefa ha introdotto qualche anno fa nel tentativo di snellire il calendario delle amichevoli internazionali, promuovendo un torneo che avesse anche un’importanza (per quanto relativa, almeno per le big) nel contesto delle qualificazioni agli Europei. Come funziona la Nations League 2024? La formula prevede che ci siano quattro Leghe distinte: inizialmente le nazionali vi sono state assegnate per il ranking ma poi esiste un meccanismo di promozioni e retrocessioni a rendere il tutto più intrigante.

Naturalmente nella Lega A, che è quella principale, ci si gioca poi il titolo: le quattro nazionali che avranno vinto il rispettivo girone andranno a giocare una Final Four in unica location (che sarà da definire, perché a ospitare sarà una delle federazioni partecipanti). Va detto che l’Italia ha una buona tradizione nella Nations League, avendo raggiunto la semifinale nelle ultime due edizioni; adesso però stiamo a vedere in che modo sarà composto quello che possiamo definire primo turno, e parliamo più approfonditamente della diretta del sorteggio dei gironi di Nations League 2024.

DIRETTA SORTEGGIO GIRONI NATIONS LEAGUE 2024: IL CONTESTO

La diretta del sorteggio dei gironi di Nations League 2024 ci farà compagnia tra poco: del raggruppamento dell’Italia parleremo nello specifico, nel frattempo però possiamo dire che la grande sorpresa di quest’anno sarà l’assenza dell’Inghilterra, incrociata proprio dagli azzurri che se la sono ritrovata anche nelle qualificazioni agli Europei. Lì i Tre Leoni hanno ottenuto la loro rivincita, ma in Nations League sono incredibilmente retrocessi in Lega B; le sorprese invece non mancano, perché se questa Lega A è l’élite del calcio europeo possiamo dire sia inusuale trovarvi nazionali come Israele e Bosnia.

Forse però anche la Serbia, della quale si dice sempre che abbia il talento per fare strada nei grandi tornei ma poi manca gli appuntamenti che contano; i balcanici intanto agli Europei sono arrivati e ora vedremo anche dove finiranno nella diretta del sorteggio dei gironi di Nations League 2024. Ricordiamo, naturalmente, che esistono quattro fasce distinte: ciascun girone sarà composto da una nazionale per ognuna di queste fasce, meccanismo classico che determina anche i sorteggi delle coppe europee per club. Ora, si tratta di aspettare la cerimonia del sorteggio di Parigi…











