DIRETTA SORTEGGIO NATIONS LEAGUE 2023/ Video streaming tv: tutte le date del torneo

DIRETTA SORTEGGIO NATIONS LEAGUE 2023: LE DATE

Mentre la diretta del sorteggio di Nations League 2023 sta per farci compagnia, possiamo adesso leggere nel dettaglio quali saranno le date che interesseranno la terza edizione di questo torneo ideato dalla Uefa. La Nations League inizierà ufficialmente il 2 giugno: in quella settimana verranno disputate le prime due giornate della fase a gironi, e immediatamente dopo avremo il terzo e il quarto turno andando così a sfruttare la fine dei campionati nazionali, e soprattutto il fatto che l’estate 2022 non abbia grandi appuntamenti. Anzi: il fatto che i Mondiali si disputino in inverno rende necessario comprimere il calendario della Nations League.

Alla fine di settembre si giocheranno dunque le ultime due giornate della fase a gironi, e a quel punto conosceremo il nome delle quattro nazionali qualificate alla Final Four. L’accoppiamento delle semifinali verrà deciso dal sorteggio: in questo caso la data dell’estrazione è ancora da definire, ma sappiamo già che la Final Four andrà in scena nel giugno 2023 (semifinali il 14 e 15, finali il 18), anche se naturalmente non è nota la località visto che questo dipenderà da quali federazioni riusciranno a raggiungere l’obiettivo. Inoltre, la Nations League si chiuderà ufficialmente nel marzo 2024, con la disputa dei playout. (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA SORTEGGIO NATIONS LEAGUE STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA CERIMONIA

La diretta tv del sorteggio di Nations League 2023 non dovrebbe essere garantita sui canali della nostra televisione: l’evento infatti viene mandato in onda soltanto dal sito ufficiale della UEFA, e dunque si tratterà di una visione in diretta streaming video. Per accedere alle immagini basterà dotarsi di apparecchi mobili quali PC, tablet e smartphone e visitare senza costi il portale che trovate all’indirizzo www.uefa.com.

SORTEGGIO NATIONS LEAGUE 2023: ITALIA CON…

La diretta del sorteggio di Nations League 2023 si tiene giovedì 16 dicembre, alle ore 18:00. Conosceremo dunque la composizione dei vari gironi del torneo che giunge alla sua terza edizione, e le avversarie dell’Italia nel primo turno. Siamo a Montreux: sempre in Svizzera, ma località diversa rispetto a quella Nyon che tre giorni fa è stata sede del clamoroso errore nel corso del sorteggio degli ottavi di Champions League. Gli azzurri sono ovviamente inseriti nella Lega A: ricordiamo infatti che la Nations League è organizzata per varie “sezioni”, e prevede promozioni e retrocessioni determinate dai risultati del campo.

Vedremo dunque quali saranno le avversarie dell’Italia nella prima fase del torneo, vedremo in generale gli accoppiamenti e i gironi che emergeranno dalla diretta del sorteggio di Nations League 2023; la competizione per il momento non è ancora riuscita a fare breccia nel cuore degli appassionati, ma alla sua terza edizione potrebbe svoltare o comunque avere un seguito maggiore. Per il momento, vedremo quali grandi sfide ci attendono e questo come detto ce lo dirà tra poco il sorteggio…

DIRETTA SORTEGGIO NATIONS LEAGUE 2023: RISULTATI E CONTESTO

Nel presentare la diretta del sorteggio di Nations League 2023, andiamo ora alla scoperta delle fasce. L’Italia è testa di serie, e lo sono anche Francia, Spagna e Belgio: si tratta delle quattro nazionali che hanno disputato la Final Four lo scorso ottobre, e che di conseguenza non si potranno incrociare nella fase a gironi. Certamente però le insidie non mancano, del resto la Lega A di Nations League comprende tutte le big: in seconda fascia per esempio spuntano Germania, Olanda, Portogallo e Danimarca, poi in terza abbiamo addirittura l’Inghilterra in compagnia di Svizzera, Polonia e Croazia.

In quarta fascia infine ecco Galles, Austria, Repubblica Ceca e Scozia: il sorteggio di Nations League 2023 quindi prevede che ciascun girone della Lega A sia formato da quattro nazionali, soltanto la prima si qualificherà alla Final Four e dunque la competizione sarà estremamente serrata. Non resta allora che accomodarsi e aspettare con trepidazione il sorteggio di Montreux…



