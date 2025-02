DIRETTA SORTEGGIO OTTAVI CHAMPIONS LEAGUE 2025: SI COMINCIA

Pochissimi minuti al via della diretta sorteggio ottavi Champions League 2025, possiamo osservare che sono garantiti alcuni scontri di lusso: ad esempio, il Paris Saint Germain è certo di affrontare una fra Liverpool e Barcellona, che come altra opzione hanno invece il Benfica. Abbiamo poi accennato già al quartetto che comprende Real Madrid, Atletico Madrid, Bayern Monaco e Bayer Leverkusen: qui di conseguenza ci attendono o un doppio incrocio fra Spagna e Germania, oppure due derby nazionali, che a Madrid sarebbe anche cittadino.

Infine, c’è purtroppo un po’ di rimpianto per l’Atalanta pensando che il Bruges affronterà una fra Lille e Aston Villa in quello che sembra il settore più debole del tabellone, con il Borussia Dortmund come squadra teoricamente di spicco. Adesso però il tempo per calcoli e ragionamenti, speranze e timori è praticamente finito: via alla diretta sorteggio ottavi Champions League 2025! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

SORTEGGIO OTTAVI CHAMPIONS LEAGUE 2025 IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE

La diretta sorteggio ottavi Champions League 2025 in tv sarà su Sky Sport in esclusiva, abbonamento necessario quindi anche per il servizio della diretta streaming video tramite Sky Go o Now Tv, tuttavia il sorteggio sarà visibile a tutti tramite il sito della Uefa, nella sezione dedicata alla Champions League.

LA STRADA VERSO LA FINALE

Per l’Italia resta solo l’Inter, ma è comunque come sempre affascinante l’appuntamento con la diretta sorteggio ottavi Champions League 2025, la cerimonia che avrà luogo dalle ore 12.00 di oggi, venerdì 21 febbraio, presso la sede della Uefa a Nyon. Con il nuovo format sono cambiate le scadenze classiche: in un certo senso questo è l’erede del sorteggio che si effettuava a dicembre per comporre gli ottavi di finale, ma è anche l’ultimo, per cui di fatto sarà delineata fra poco tutta la strada sino alla finale di Champions League, in maniera simile a quanto fino all’anno scorso avveniva per il sorteggio di marzo, che era quello per i quarti.

Di mezzo c’è stato il turno aggiuntivo dei playoff, purtroppo devastante per il calcio italiano, che ha dovuto salutare in un colpo solo Atalanta, Juventus e Milan (in ordine alfabetico). Oggi dunque saranno in tensione per la diretta sorteggio ottavi Champions League 2025 soprattutto i tifosi dell’Inter, che ha avuto il merito di chiudere la classifica del nuovo girone unico fra le prime otto: oltre al vantaggio di giocare due partite in meno, il vero guadagno è stato quello di evitare le insidie di un turno che si è rivelato ben più difficile rispetto alle previsioni.

DIRETTA SORTEGGIO OTTAVI CHAMPIONS LEAGUE 2025: GLI ABBINAMENTI E I TURNI SUCCESSIVI

Per seguire al meglio la diretta sorteggio ottavi Champions League 2025, dobbiamo ricordare che a grandi linee il tabellone è già definito, perché ci sono delle coppie all’interno delle quali ogni squadra andrà a scoprire il nome della sua rivale. Per fare l’unico esempio che ormai ci riguarda: l’Inter è in coppia con l’Arsenal e affronteranno una il Psv Eindhoven e l’altra il Feyenoord, per cui i nerazzurri (e anche i Gunners) hanno già la certezza che negli ottavi di finale di Champions League affronteranno una squadra olandese, tentando di vendicare la doppia eliminazione patita da Milan e Juventus proprio dalle due formazioni della Eredivisie.

Non è tutto, perché si delineerà anche il resto del cammino verso la finale grazie alla diretta sorteggio ottavi Champions League 2025: verrà infatti formato un tabellone in stile tennistico, per cui di conseguenza sapremo già quali saranno le possibili rivali successive. Anche qui, qualcosa si può già dire: il quartetto di possibili avversarie dell’Inter in caso di passaggio ai quarti comprende Real Madrid, Atletico Madrid, Bayern Monaco e Bayer Leverkusen (forte rischio di derby spagnolo o tedesco negli ottavi), ma con gli abbinamenti ne resteranno solamente due. Insomma, per l’Inter sarà un mezzogiorno di fuoco…