Diretta sorteggio ottavi Champions League/ Streaming video tv: il tabellone

Il sorteggio degli ottavi di Champions League 2019-2020 si terrà oggi, lunedì 16 dicembre, come di consueto alle ore 12.00 presso la sede della Uefa a Nyon, in Svizzera. Conosceremo finalmente gli accoppiamenti delle 16 squadre sopravvissute alla fase a gironi di Champions League, comprese le tre italiane Atalanta, Juventus e Napoli, che giocheranno come di consueto il primo dei turni ad eliminazione diretta tra i mesi di febbraio e marzo. Restano valide le regole che abbiamo imparato a conoscere nel corso degli ultimi anni per quanto riguarda il sorteggio degli ottavi di Champions League: in questo turno si affrontano in ogni match una prima e una seconda, saranno vietati i derby tra squadre della stessa nazione e non si possono affrontare formazioni che si siano già scontrate nei gironi. Questo riduce sensibilmente il ventaglio delle opzioni nelle urne e i vari accoppiamenti, ma in ogni caso il momento resta molto atteso e significativo. Ricordiamo allora quali saranno tutte le formazioni coinvolte nella diretta del sorteggio degli ottavi di Champions League: Atalanta, Juventus e Napoli (Italia), Atletico Madrid, Barcellona, Real Madrid e Valencia (Spagna), Chelsea, Liverpool, Manchester City e Tottenham (Inghilterra), Bayern Monaco, Borussia Dortmund e Lipsia (Germania), Lione e Paris Saint Germain (Francia).

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE IL SORTEGGIO OTTAVI CHAMPIONS LEAGUE

La diretta tv del sorteggio degli ottavi di Champions League avrà una copertura davvero ampia. Ricordiamo innanzitutto che Mediaset lo trasmetterà in chiaro su Canale 20; per quanto riguarda Sky, l’appuntamento sarà su Sky Sport 24 oppure Sky Sport Football, canali numero 200 e 203 della piattaforma satellitare, inoltre ci sarà la diretta anche su Eurosport, il canale tematico disponibile sia agli abbonati Sky sia agli abbonati DAZN. Molteplici dunque saranno le possibilità anche per la diretta streaming video, che sarà disponibile tramite Mediaset Play, Sky Go oppure Eurosport Player, oltre che attraverso il sito ufficiale della Uefa, all’indirizzo www.uefa.com.

DIRETTA SORTEGGIO OTTAVI CHAMPIONS LEAGUE: LE ITALIANE

Nella diretta del sorteggio degli ottavi di Champions League potremo dunque seguire tre squadre italiane. La Juventus arriva agli ottavi per il sesto anno consecutivo: ha vinto il girone e dunque avrà il teorico vantaggio del ritorno in casa e di un abbinamento sulla carta forse più malleabile, anche se non mancano nomi di grandissimo livello anche tra le seconde – su tutte il Real Madrid – come è d’altronde normale che sia agli ottavi di Champions League. D’altro canto, dobbiamo anche dire che tutti vorranno evitare i bianconeri, una delle candidate più autorevoli per il successo finale della Champions League 2019-2020. Napoli e Atalanta arrivano invece da seconde. Il cammino dei partenopei è stato comunque ottimo in Coppa, i problemi semmai sono ben altri e chissà come si arriverà a febbraio dalle parti del Vesuvio; solo applausi invece, senza alcuna possibile discussione, per la meravigliosa Atalanta che con pieno merito entra fra le ‘fantastiche 16’ degli ottavi. L’incrocio che ne scaturirà potrebbe essere tremendo, ma per la Dea comunque vada sarà un successo…



© RIPRODUZIONE RISERVATA