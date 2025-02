DIRETTA SORTEGGIO OTTAVI CONFERENCE LEAGUE 2025: SI COMINCIA

Ormai è finita l’attesa per la diretta sorteggio ottavi Conference League 2025, inganniamo gli ultimi minuti d’attesa ricordando che cosa era successo in questo stesso turno nella scorsa edizione. La Fiorentina era stata abbinata agli israeliani del Maccabi Haifa e fu un duello non banale, con pirotecnico successo esterno per 3-4 dei gigliati all’andata e pareggio per 1-1 al ritorno al Franchi.

Curiosamente, anche i futuri campioni dell’Olympiakos ebbero un’avversaria israeliana, cioè il Maccabi Tel Aviv: questo è un incrocio da ricordare perché i greci persero in casa per 1-4 all’andata e sembravano praticamente eliminati, ma al ritorno clamorosamente vinsero per 1-6 e da lì trovarono lo slancio per la marcia fino al trionfo finale. Per il resto, la sfida di spicco fu Aston Villa Ajax, con gli inglesi che si imposero grazie al 4-0 casalingo al ritorno dopo il pareggio per 0-0 in Olanda. Adesso però pensiamo solamente al presente: inizia davvero la diretta sorteggio ottavi Conference League 2025! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

SORTEGGIO OTTAVI CONFERENCE LEAGUE 2025 IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE

La diretta sorteggio ottavi Conference League 2025 in tv sarà su Sky Sport, mentre per la diretta streaming video oltre a Sky Go e Now Tv dobbiamo segnalare il sito della Uefa, accessibile a tutti nella sezione dedicata al torneo.

RIECCO LA FIORENTINA

Torna protagonista la Fiorentina in sede europea grazie alla diretta sorteggio ottavi Conference League 2025, che alle ore 14.00 di oggi pomeriggio, venerdì 21 febbraio, completeranno la lunga giornata a Nyon. Avevamo lasciato la Fiorentina prima di Natale, perché la fase a gironi di Conference League non si è estesa a gennaio, pur avendo a sua volta assunto la classifica unica. Il pareggio contro il Vitoria Guimaraes nella sesta giornata aveva garantito il terzo posto e quindi l’esenzione dai playoff per i Viola, squadra di riferimento per tutti nella breve storia della manifestazione.

Infatti la Fiorentina è alla terza partecipazione consecutiva su quattro edizioni totale e nelle due precedenti è sempre arrivata in finale: ecco allora che nella diretta sorteggio ottavi Conference League 2025 i gigliati saranno sicuramente uno dei nomi di spicco, insieme al Chelsea che nella fase campionato ha vinto sei partite su sei pur facendo spesso turnover: i Blues sono i principali favoriti per il successo finale, ma subito dietro potrebbe esserci la Fiorentina. Un passo alla volta però, prima è fondamentale seguire che cosa ci dirà la diretta sorteggio ottavi Conference League 2025.

DIRETTA SORTEGGIO OTTAVI CONFERENCE LEAGUE 2025: GLI ABBINAMENTI IN TABELLONE

La diretta sorteggio ottavi Conference League 2025 ha sicuramente il vantaggio di arrivare per ultimo, con la stessa formula delle due “sorelle maggiori”. Il regolamento quindi è ormai abbastanza chiaro, pur essendo una novità di questa stagione: innanzitutto possiamo dire che la Fiorentina grazie al piazzamento nella fase campionato è una testa di serie, che avrà il teorico vantaggio di giocare il ritorno in casa. Ricordiamo allora le date: il match d’andata sarà giovedì 6 marzo, ritorno sette giorni più tardi, quindi il 13 marzo.

Inoltre la Fiorentina, essendo stata terza, è in coppia con il Rapid Vienna che invece fu quarto: questo conta solo relativamente, perché i viola e gli austriaci finiranno nei due lati opposti del tabellone e quindi non s’incroceranno di certo negli ottavi di finale, ma condividono la coppia di possibili rivali emersa dai playoff. C’è poi una “quasi” italiana, cioè il Lugano: tra l’altro l’annotazione non è solo simbolica, perché i ticinesi sono una delle potenziali rivali dei Viola negli eventuali quarti di finale, ricordiamo allora che la diretta sorteggio ottavi Conference League 2025 determinerà anche il resto del tabellone verso la finale del 28 maggio prossimo a Wroclaw.