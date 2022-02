Diretta sorteggio ottavi Conference League/ Streaming video tv, accoppiamenti live

DIRETTA SORTEGGIO OTTAVI CONFERENCE LEAGUE: CHI SARÀ L’AVVERSARIA DELLA ROMA?

La diretta del sorteggio degli ottavi di Conference League 2021-2022 alle ore 13.00 di oggi, venerdì 25 febbraio, completerà una giornata davvero molto intensa presso la sede della Uefa a Nyon: tra le 16 squadre che attendono di conoscere il nome delle loro avversarie nel secondo turno della fase ad eliminazione diretta ci sarà anche la Roma, che avendo vinto il suo girone ha evitato i playoff ma adesso sta per tornare protagonista in Conference League. Dobbiamo infatti naturalmente ricordare che il sorteggio degli ottavi di finale di Conference League vedrà protagoniste le vincenti dei gironi più naturalmente le squadre che ieri hanno ottenuto la qualificazione nei playoff, ove si scontravano le seconde e chi invece è “retrocesso” dalla Europa League.

Possiamo brevemente ricordare come funziona questo sorteggio degli ottavi di finale di Conference League, logicamente una novità assoluta nel primo anno di esistenza di questa competizione. Ci sono ancora dei paletti: le squadre vincenti dei gironi (Roma compresa) saranno le teste di serie, quindi giocheranno il ritorno in casa e non potranno affrontarsi fra loro, inoltre non si possano affrontare nemmeno due squadre della stessa nazione. Ora però è arrivato il momento di scoprire più nel dettaglio tutto ciò che riguarda la diretta del sorteggio degli ottavi di Conference League…

DIRETTA SORTEGGIO OTTAVI CONFERENCE LEAGUE STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE L’EVENTO

La diretta tv del sorteggio degli ottavi di Conference League è garantita dalla televisione satellitare: gli abbonati potranno dunque rivolgersi al canale Sky Sport 24, che si trova al numero 200 della piattaforma. Infine ricordiamo che la diretta streaming video sarà disponibile tramite il servizio Sky Go ma sarà fornita senza costi aggiuntivi pure attraverso il sito ufficiale della federazione europea, vale a dire www.uefa.com.

DIRETTA SORTEGGIO OTTAVI CONFERENCE LEAGUE: LA SITUAZIONE

La diretta del sorteggio degli ottavi di Conference League coinvolgerà dunque 16 squadre, con le vincitrici dei playoff che appena ieri hanno conquistato il posto in questi ottavi di finale che invece la Roma attende fin dal mese di dicembre. Parliamo allora più diffusamente della squadra di José Mourinho, che cercherà il primo successo di sempre in una competizione internazionale organizzata dalla Uefa, dal momento che la Coppa delle Fiere ai tempi del successo della Roma non faceva ancora parte delle competizioni della Confederazione europea.

Sappiamo bene che il cammino della Roma nel girone è stato più complicato del previsto a causa della clamorosa sconfitta per 6-1 sul campo del Bodø/Glimt, una macchia che resterà nella storia giallorossa e anche nella carriera di José Mourinho, che però infine è riuscito a conquistare l’agognato primo posto, grazie a quattro vittorie su altrettante partite contro le altre squadre del girone, cioè Zorya Luhansk e Cska Sofia, mentre il Bodø/Glimt ha pagato l’assenza di vittorie in trasferta. Adesso dunque la Roma aspetta di scoprire quale sarà la sua avversaria dopo il sorteggio degli ottavi di Conference League: dovrà essere una vincente dei playoff, ma chi sarà?

