DIRETTA SORTEGGIO OTTAVI EUROPA LEAGUE 2025: PLZEN PER LA LAZIO, ROMA CONTRO IL BILBAO

La diretta sorteggio ottavi Europa League 2025 ha svelato tutti gli accoppiamenti: è stata evitata la possibilità del derby di Roma agli ottavi di finale della competizione. C’era il 50% di possibilità ma la Lazio è stata sorteggiata contro il Viktoria Plzen e non contro i giallorossi, che dovranno vedersela col Bilbao (club che ha la prospettiva, eventualmente, di giocare in casa la finalissima). La Lazio in caso di qualificazione ai quarti di finale affronterebbe la vincente della sfida tra i norvegesi del Bodø Glimt e i greci dell’Olympiacos (detentori della Conference League). Roma opposta ai baschi, in caso di qualificazione possibile revival con José Mourinho: nei quarti i giallorossi affronterebbero infatti la vincente di Fenerbahce-Rangers. (agg. di Fabio Belli)

Ecco il quadro completo degli ottavi di finale di Europa League (andata 6 marzo 2025, ritorno 13 marzo 2025):

Viktoria Plzen-Lazio

Bodø Glimt-Olympiacos

Ajax-Eintracht Francoforte

AZ Alkmaar-Tottenham

Real Sociedad-Manchester United

FCSB-Lione

Fenerbahce-Rangers

Roma-Athletic Bilbao

Nei quarti di finale si affronteranno le vincenti dei seguenti scontri:

AZ Alkmaar-Tottenham vs. Ajax-Eintracht Francoforte

Bodø Glimt-Olympiacos vs. Viktoria Plzen-Lazio

(le vincenti di questi due quarti di finale si scontreranno in semifinale)

Fenerbahce-Rangers vs. Roma-Athletic Bilbao

FCSB-Lione vs. Real Sociedad-Manchester United

(le vincenti di questi due quarti di finale si scontreranno in semifinale)

DIRETTA SORTEGGIO OTTAVI EUROPA LEAGUE 2025: SI COMINCIA

Eccoci alla diretta sorteggio ottavi Europa League 2025, abbiamo giusto il tempo per ricordare che cosa era successo nella scorsa stagione negli ottavi di finale, con tre squadre italiane ancora in corsa. I futuri campioni dell’Atalanta ebbero la meglio contro lo Sporting Lisbona grazie a un pareggio per 1-1 all’andata in Portogallo e al successo per 2-1 al ritorno a Bergamo, firmato da Lookman e Scamacca. La Roma invece si era regalata una partita praticamente perfetta con vittoria casalinga per 4-0 nell’andata contro gli inglesi del Brighton, permettendosi poi di perdere per 1-0 nel match di ritorno.

Infine c’era in lizza anche il Milan, che era abbinato ai cechi dello Slavia Praga, sconfitti per 4-2 all’andata a San Siro e anche al ritorno in patria, con i rossoneri che si imposero per 1-3. Fin qui il giusto ricordo della scorsa stagione, anche perché l’epilogo fu leggendario e più che meritato per l’Atalanta: adesso però diamo il via alla diretta sorteggio ottavi Europa League 2025! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

SORTEGGIO OTTAVI EUROPA LEAGUE 2025 IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE

La diretta sorteggio ottavi Europa League 2025 in tv sarà visibile su Sky Sport, mentre per la diretta streaming video ci saranno Sky Go e Now Tv, ma anche il sito della Uefa, con un servizio naturalmente accessibile a tutti.

SCOPRIAMO GLI ABBINAMENTI

Secondo dei tre appuntamenti di oggi con l’urna della Uefa a Nyon, alle ore 13.00 ecco la diretta sorteggio ottavi Europa League 2025 in questo ricco venerdì 21 febbraio. Si disegnerà la strada sino alla finale del 21 maggio prossimo allo stadio San Mames di Bilbao, andando a formare una sorta di tabellone tennistico che non richiederà più altri sorteggi, perché il percorso sarà ben delineato per le 16 formazioni ancora in lizza dopo i verdetti dei playoff di ieri sera.

Con la diretta sorteggio ottavi Europa League 2025 tornano protagoniste anche le squadre che si erano classificate nelle prime otto posizioni della cosiddetta fase campionato, in particolare pensiamo alla Lazio che è stata fantastica capolista con un cammino eccellente negli scorsi mesi. Con l’Atalanta detentrice del titolo ma naturalmente esclusa dalla lotta, sfatato il tabù italiano nella competizione da quando si chiama Europa League, stavolta ci affidiamo alla capitale, con la Roma che infatti si è aggiunta ai cugini grazie alla vittoria contro il Porto e sarà a sua volta protagonista nella diretta sorteggio ottavi Europa League 2025.

SORTEGGIO OTTAVI EUROPA LEAGUE 2025: CHE COSA ATTENDE LA LAZIO E LA ROMA?

La diretta sorteggio ottavi Europa League 2025 sancirà dunque con chi avrà luogo il ritorno in campo della Lazio, con l’andata giovedì 6 marzo e il ritorno sette giorni dopo, il 13 marzo. Anche qui come in Champions League c’era la possibilità del derby: al piano maggiore questa ipotesi ha portato decisamente male, con Milan e Juventus che si sono escluse da sole dalla strada dell’Inter. Per la Lazio, prima del girone unico, e anche per l’Athletic Bilbao che è stato secondo (e sogna la finale in casa) il quartetto di riferimento era quello dal quindicesimo al diciottesimo posto, quindi Roma compresa.

Le sfide da seguire con particolare attenzione erano quindi proprio Roma Porto e anche Viktoria Plzeň Ferencváros, sebbene il playoff tra cechi e ungheresi fosse meno affascinante dell’altro sotto ogni punto di vista. Comunque, sappiamo che ieri sera ce l’hanno fatta i giallorossi e i cechi, con la Lazio che di conseguenza ha come opzioni il derby o un viaggio nella Repubblica Ceca, mentre la sfida sarà in ogni caso stuzzicante per Claudio Ranieri, che se evitasse il derby andrebbe in Spagna, quindi adesso non ci resta che attendere la diretta sorteggio ottavi Europa League 2025…