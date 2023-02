Diretta sorteggio ottavi Europa League/ Streaming video tv, accoppiamenti live Roma e Juventus

DIRETTA SORTEGGIO OTTAVI EUROPA LEAGUE: AVVERSARIE DI JUVENTUS E ROMA

La diretta del sorteggio degli ottavi di Europa League 2022-2023 avrà luogo presso la sede della Uefa a Nyon alle ore 12.00 di oggi, venerdì 24 febbraio, per un “mezzogiorno di fuoco” per le 16 squadre che attendono di conoscere il nome delle loro avversarie nel secondo turno della fase ad eliminazione diretta della Europa League, che per la seconda stagione consecutiva segue la formula che un anno fa di questi tempi era stata la grande novità. Dobbiamo infatti naturalmente ricordare che il sorteggio degli ottavi di finale di Europa League vedrà protagoniste le vincenti dei gironi (che sono state esentate dal turno di febbraio) più naturalmente le squadre che ieri hanno ottenuto la qualificazione nei playoff, ove si scontravano le seconde come la Roma e chi invece è “retrocesso” dalla Champions League, come la Juventus.

Possiamo brevemente ricordare come funziona questo sorteggio degli ottavi di finale di Europa League, proprio alla luce del regolamento basato sul format già citato. Ci sono ancora dei paletti: le squadre vincenti dei gironi saranno le teste di serie, quindi giocheranno il ritorno in casa e non potranno affrontarsi fra loro, inoltre non si possano affrontare in alcun caso nemmeno due squadre della stessa nazione, perché i derby saranno consentiti solamente dai quarti. Ora però è arrivato il momento di scoprire più nel dettaglio tutto ciò che riguarda la diretta del sorteggio degli ottavi di Europa League…

DIRETTA SORTEGGIO OTTAVI EUROPA LEAGUE STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE L’EVENTO

La diretta tv del sorteggio degli ottavi di Europa League è garantita dalla televisione satellitare: gli abbonati potranno dunque rivolgersi al canale Sky Sport 24, che si trova al numero 200 della piattaforma. Infine ricordiamo che la diretta streaming video del sorteggio degli ottavi di Europa League sarà disponibile tramite il servizio Sky Go ma sarà fornita senza costi aggiuntivi pure attraverso il sito ufficiale della federazione europea, vale a dire www.uefa.com.

DIRETTA SORTEGGIO OTTAVI EUROPA LEAGUE: LA SITUAZIONE

La diretta del sorteggio degli ottavi di Europa League coinvolgerà dunque 16 squadre. Le vincitrici dei playoff appena ieri hanno conquistato il posto in questi ottavi di finale, potrebbe invece essere necessario rinfrescare la memoria sulle squadre che hanno vinto i gironi di Europa League, che di conseguenza hanno saltato i playoff e torneranno in scena solamente per questi ottavi a marzo. La Spagna recita la parte del leone, perché nello scorso autunno è stata l’unica Nazione con due squadre capaci di vincere i rispettivi gironi di Europa League, cioè il Betis Siviglia che vinse il gruppo della Roma e la Real Sociedad.

Ci sarà poi l’Arsenal naturalmente per l’Inghilterra, tra l’altro capolista della Premier League e quindi nome di spicco tra le partecipanti alla Europa League 2022-2023, l’Olanda propone un’altra big di grande tradizione a livello europeo come il Feyenoord mentre i vicini del Belgio sono rappresentati da una squadra meno nota come l’Union Saint-Gilloise e per la Germania ci sarà il Friburgo. Spostandoci infine verso Est, saranno protagonisti della diretta del sorteggio degli ottavi di Europa League anche gli ungheresi del Ferencvaros e infine il Fenerbahce, naturalmente in rappresentanza della Turchia.

