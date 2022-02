DIRETTA SORTEGGIO OTTAVI EUROPA LEAGUE/ Video streaming tv: ecco tutte le date

DIRETTA SORTEGGIO OTTAVI EUROPA LEAGUE: LE DATE

Mentre aspettiamo la diretta del sorteggio degli ottavi di Europa League, ricordiamo quali saranno le date che riguarderanno da questo momento in poi la fase ad eliminazione diretta della competizione erede della storica Coppa Uefa, secondo trofeo europeo per valore. Il giorno di riferimento per la Europa League (salvo eventuali eccezioni) sarà sempre il giovedì, come è già stato sia nella fase a gironi e anche nei playoff. Rivolgendo adesso lo sguardo al futuro, ecco che gli ottavi di finale sono fissati per il 10 (andata) e il 17 (ritorno) marzo prossimi, con gli abbinamenti determinati naturalmente dal sorteggio di oggi.

In seguito, ecco che l’ultimo sorteggio sarà venerdì 18 marzo per determinare tutto il tabellone a partire dai quarti di finale, che saranno giovedì 7 e 14 aprile, appuntamenti sempre di giovedì poi anche per le semifinali, che saranno fissate il 28 aprile e 5 maggio. La finale sarà invece di mercoledì, in data 18 maggio presso lo stadio Ramon Sanchez Pizjuan di Siviglia, una sorta di omaggio al club più vincente della competizione, dove si incoronerà la vincitrice della Europa League 2021-2022. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA SORTEGGIO OTTAVI EUROPA LEAGUE STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE L’EVENTO

La diretta tv del sorteggio degli ottavi di Europa League è garantita dalla televisione satellitare: gli abbonati potranno dunque rivolgersi al canale Sky Sport 24, che si trova al numero 200 della piattaforma. Infine ricordiamo che la diretta streaming video sarà disponibile tramite il servizio Sky Go ma sarà fornita senza costi aggiuntivi pure attraverso il sito ufficiale della federazione europea, vale a dire www.uefa.com.

AVVERSARIA ATALANTA?

La diretta del sorteggio degli ottavi di Europa League 2021-2022 avrà luogo presso la sede della Uefa a Nyon alle ore 12.00 di oggi, venerdì 25 febbraio, per un mezzogiorno che si annuncia “di fuoco” per le 16 squadre che attendono di conoscere il nome delle loro avversarie nel secondo turno della fase ad eliminazione diretta della Europa League, che da questa stagione ha parzialmente cambiato la propria formula. Dobbiamo infatti naturalmente ricordare che il sorteggio degli ottavi di finale di Europa League vedrà protagoniste le vincenti dei gironi più naturalmente le squadre che ieri hanno ottenuto la qualificazione nei playoff, ove si scontravano le seconde e chi invece è “retrocesso” dalla Champions League, come l’Atalanta che è l’unica italiana ancora in corsa.

Possiamo brevemente ricordare come funziona questo sorteggio degli ottavi di finale di Europa League, proprio alla luce dei cambiamenti al regolamento. Ci sono ancora dei paletti: le squadre vincenti dei gironi saranno le teste di serie, quindi giocheranno il ritorno in casa e non potranno affrontarsi fra loro, inoltre non si possano affrontare in alcun caso nemmeno due squadre della stessa nazione, perché i derby saranno consentiti solamente dai quarti. Ora però è arrivato il momento di scoprire più nel dettaglio tutto ciò che riguarda la diretta del sorteggio degli ottavi di Europa League…

DIRETTA SORTEGGIO OTTAVI EUROPA LEAGUE: LA SITUAZIONE

La diretta del sorteggio degli ottavi di Europa League coinvolgerà dunque 16 squadre. Le vincitrici dei playoff appena ieri hanno conquistato il posto in questi ottavi di finale, potrebbe invece essere necessario rinfrescare la memoria sulle squadre che hanno vinto i gironi di Europa League, che di conseguenza hanno saltato i playoff e torneranno in scena solamente per questi ottavi a marzo. Francia e Germania recitano da protagoniste, perché esprimono esattamente la metà di queste otto squadre teste di serie: Olympique Lione e Monaco per la Francia, Eintracht Francoforte e Bayer Leverkusen invece per il calcio tedesco.

Ci sarà poi il West Ham naturalmente per l’Inghilterra, tra l’altro unica formazione della Premier League che partecipa alla fase ad eliminazione diretta della Europa League 2021-2022, infine dobbiamo rivolgere il nostro sguardo verso Est per le ultime tre teste di serie, cioè i serbi della Stella Rossa di Belgrado, i turchi del Galatasaray che hanno vinto il girone della Lazio ed infine lo Spartak Mosca vincitore del gruppo del Napoli, anche la Russia purtroppo in questi giorni fa notizia per ben altri motivi…



