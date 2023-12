DIRETTA SORTEGGIO PLAYOFF CONFERENCE LEAGUE/ Video streaming tv: chi è già agli ottavi? (18 dicembre 2023)

DIRETTA SORTEGGIO PLAYOFF CONFERENCE LEAGUE: AGLI OTTAVI

Manca sempre di meno alla diretta del sorteggio dei playoff di Conference League 2022-2023, tuttavia ci sembra doveroso ricordare quali sono le otto squadre – tra le quali naturalmente anche la nostra Fiorentina – che invece hanno vinto i gironi della terza competizione Uefa e che di conseguenza sono esentate da questo turno che andrà in scena a febbraio, dunque le rivedremo negli ottavi di finale nel mese di marzo prossimo. I viola sono certamente tra i nomi più illustri, insieme all’Aston Villa che naturalmente rappresenterà l’Inghilterra.

Tra le formazioni che sono già ammesse agli ottavi di Conference League abbiamo però rappresentanti di otto nazioni differenti: ecco allora il Lilla per la Francia, il Maccabi Tel Aviv per Israele, il Viktoria Plzen per la Repubblica Ceca, il Bruges per il Belgio, il Paok Salonicco per la Grecia e infine il Fenerbahce per la Turchia. Queste squadre saranno teste di serie negli ottavi: non potranno affrontarsi fra loro e giocheranno il ritorno in casa, ma per conoscere il nome delle avversarie dovranno attendere il sorteggio di venerdì 23 febbraio 2024. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

SORTEGGIO PLAYOFF CONFERENCE LEAGUE: LA FIORENTINA ASPETTA…

La diretta del sorteggio dei playoff di Conference League 2023-2024 completerà alle ore 14.00 di oggi pomeriggio, lunedì 18 dicembre, una giornata davvero molto intensa presso la sede della Uefa a Nyon: il terzo sorteggio del giorno coinvolgerà le 16 squadre che attendono di conoscere il nome delle loro avversarie nel turno che aprirà la fase ad eliminazione diretta in questa terza edizione della Conference League, vinta dalla Roma la prima volta e poi con la Fiorentina finalista nella scorsa edizione. Insomma, l’Italia ha eccellente tradizione ma dobbiamo rimarcare che stavolta il sorteggio dei playoff di Conference League non vedrà alcuna nostra squadra coinvolta, perché la stessa Fiorentina è arrivata al primo posto nel suo girone di questa Conference League.

Possiamo brevemente ricordare come funzionerà il sorteggio dei playoff di Conference League, secondo il regolamento che abbiamo imparato a conoscere già negli scorsi due anni. Saranno appunto esentate da questo turno le squadre vincenti degli otto gironi di Conference League, che ritroveremo a marzo direttamente agli ottavi di finale, tra le quali la Fiorentina. I playoff invece riguardano le seconde e le terze dei gironi di Europa League, che per il terzo anno “retrocedono” nella nuova competizione. Il regolamento prevede che in ogni abbinamento una seconda di Conference League affronti una “retrocessa” dalla Europa League e che non si possano affrontare due squadre della stessa nazione. Ora però è arrivato il momento di scoprire più nel dettaglio tutto ciò che riguarda la diretta del sorteggio dei playoff di Conference League…

DIRETTA SORTEGGIO PLAYOFF CONFERENCE LEAGUE STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE L’EVENTO

La diretta tv del sorteggio dei playoff di Conference League è garantita dalla televisione satellitare: gli abbonati potranno dunque rivolgersi al canale Sky Sport 24, disponibile al numero 200 della piattaforma. Infine ricordiamo che la diretta streaming video del sorteggio dei playoff di Conference League sarà disponibile tramite il servizio Sky Go ma sarà fornita pure attraverso il sito ufficiale della federazione europea, vale a dire www.uefa.com.

DIRETTA SORTEGGIO PLAYOFF CONFERENCE LEAGUE: LA SITUAZIONE

La diretta del sorteggio dei playoff di Conference League coinvolgerà dunque 16 delle 24 squadre ancora in corsa nella competizione – per gli ottavi ci sarà un altro sorteggio, di conseguenza le vincenti dei gironi oggi non scopriranno nemmeno il possibile abbinamento. La Conference League è una sorta di giro d’Europa in zone spesso anche poco conosciute calcisticamente, in effetti solamente due nazioni avranno due rappresentanti a testa, cioè Gent e Union Saint Gilloise per il Belgio, Bodø/Glimt e Molde invece per la Norvegia. In entrambi i casi una è stata seconda mentre l’altra arriva dalla Europa League, quindi il sorteggio escluderà questi due derby.

Una squadra nel sorteggio dei playoff di Conference League ci sarà invece per ben dodici altre nazioni, cominciamo allora l’elenco di questo vero e proprio giro d’Europa: lo Slovan Bratislava per la Slovacchia, la Dinamo Zagabria per la Croazia, il Legia Varsavia per la Polonia, il Ferencvaros per l’Ungheria, l’Eintracht Francoforte per la Germania e il Ludogorets per la Bulgaria sono le seconde; l’Olympiakos per la Grecia, l’Ajax per l’Olanda, il Betis Siviglia per la Spagna, lo Sturm Graz per l’Austria, il Maccabi Haifa per Israele e il Servette per la Svizzera sono invece le terze di Europa League. Questa è una breve panoramica sulle squadre coinvolte nella diretta del sorteggio dei playoff di Conference League, poi sarà l’urna di Nyon a dirci che cosa succederà…











