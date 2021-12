Diretta sorteggio playoff Conference League/ Streaming video tv, accoppiamenti live

DIRETTA SORTEGGIO PLAYOFF CONFERENCE LEAGUE: LA ROMA OSSERVA

La diretta del sorteggio dei playoff di Conference League 2021-2022 alle ore 14.00 di oggi, lunedì 13 dicembre, completerà una giornata davvero molto intensa presso la sede della Uefa a Nyon, perché sarà il terzo dei tre sorteggi attesi per oggi: tra le 16 squadre che attendono di conoscere il nome delle loro avversarie nel turno che aprirà la fase ad eliminazione diretta non ci sarà la Roma, che però ritroveremo più avanti protagonista in Conference League. Il sorteggio dei playoff di Conference League vedrà infatti protagoniste le terze dei gironi di Europa League e le squadre che invece sono arrivate entrambe seconde nei gironi di Conference League.

Possiamo brevemente ricordare come funziona questo sorteggio dei playoff di Conference League, logicamente una novità assoluta nel primo anno di esistenza di questa competizione. Saranno esentate da questo turno le squadre vincenti degli otto gironi di Conference League tra cui appunto la Roma, che ritroveremo a marzo direttamente agli ottavi di finale. I playoff invece riguardano le seconde e le terze in arrivo dai gironi di Europa League. Il regolamento prevede che in ogni abbinamento una seconda di Conference League affronti una “retrocessa” e che non si possano affrontare due squadre della stessa nazione. Ora però è arrivato il momento di scoprire più nel dettaglio tutto ciò che riguarda la diretta del sorteggio dei playoff di Conference League…

DIRETTA SORTEGGIO PLAYOFF CONFERENCE LEAGUE STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE L’EVENTO

La diretta tv del sorteggio dei playoff di Conference League è garantita dalla televisione satellitare: gli abbonati potranno dunque rivolgersi ai canali Sky Sport 24 e Sky Sport Football, rispettivamente ai numeri 200 e 203 della piattaforma. Infine ricordiamo che la diretta streaming video sarà disponibile tramite il servizio Sky Go ma sarà fornita senza costi aggiuntivi pure attraverso il sito ufficiale della federazione europea, vale a dire www.uefa.com.

DIRETTA SORTEGGIO PLAYOFF CONFERENCE LEAGUE: LA SITUAZIONE

La diretta del sorteggio dei playoff di Conference League coinvolgerà dunque 16 squadre sulle 24 ancora in corsa nella competizione – per gli ottavi ci sarà un altro sorteggio, di conseguenza la Roma oggi non scoprirà nemmeno il possibile abbinamento. L’obiettivo della Conference League era quello di coinvolgere un maggior numero di nazioni, anche quelle meno forti, e possiamo dire che questo obiettivo per ora è raggiunto, perché molte diverse federazioni sono rappresentate in questo sorteggio dei playoff di Conference League, pur ricordando che è ancora in bilico un posto tra Vitesse Arnhem e Tottenham causa il rinvio per Covid dell’ultima partita degli Spurs.

Pur con questo dubbio ancora da sciogliere, nel sorteggio dei playoff di Conference League avremo due squadre per la Repubblica Ceca, cioè Slavia e Sparta Praga, ed altrettante per la Danimarca, che sarà rappresentata da Randers e Midtjylland. Per il resto, ecco il Maccabi Tel Aviv per Israele, il Pasrtizan Belgrado per la Serbia, il Bodo Glimt per la Norvegia, il Paok Salonicco per la Grecia, il Qarabag per l’Azerbaigian, il Psv Eindhoven per l’Olanda, il Leicester per l’Inghilterra, il Fenerbahce per la Turchia, l’Olympique Marsiglia per la Francia, il Celtic Glasgow per la Scozia e il Rapid Vienna per l’Austria. Questa è una breve panoramica sulle squadre coinvolte, poi sarà l’urna di Nyon a dirci che cosa succederà…

