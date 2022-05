Diretta sorteggio playoff Serie C/ Streaming video tv: tabellone 1° turno nazionale

La diretta del sorteggio dei playoff di Serie C per determinare gli accoppiamenti del primo turno della fase nazionale ci attende oggi, giovedì 5 maggio 2022: l’appuntamento è fissato alle ore 11.00 di stamattina. Con la fine della fase a gironi dei playoff di Serie C, oggi la Lega Pro sorteggerà gli accoppiamenti validi per il primo turno della fase nazionale che si giocherà su andata e ritorno con partite attese domenica 8 e giovedì 12 maggio.

Sono state individuate anche le cinque teste di serie del sorteggio dei playoff di Serie C, che naturalmente non potranno sfidarsi fra loro: oltre a Cesena, FeralpiSalò e Palermo, che sono le terze classificate nei tre gironi, e al Renate, quarto nel girone A che ha preso il posto riservato alla detentrice della Coppa Italia (il Padova, infatti, è già al turno successivo), vi è anche la Virtus Entella, che ha ottenuto il ruolo di migliore in stagione regolare tra le squadre già scese in campo nella prima fase dei playoff.

DIRETTA SORTEGGIO PLAYOFF SERIE C STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE L’EVENTO

Bisogna precisare che il sorteggio dei playoff di Serie C non sarà visibile in diretta tv e nemmeno in diretta streaming video: sarà la Lega Pro, mediante il proprio sito Internet e i canali social, ad informare circa l’esito e quindi dare notizia degli accoppiamenti del primo turno della fase nazionale.

DIRETTA SORTEGGIO PLAYOFF SERIE C: IL CONTESTO

La diretta del sorteggio dei playoff di Serie C per gli accoppiamenti del primo turno della fase nazionale vedrà protagoniste in tutto dieci squadre: le teste di serie sono le già citate Cesena, FeralpiSalò, Palermo, Renate, e Virtus Entella, mentre le cinque non teste di serie saranno Foggia, Juventus U23, Monopoli, Pescara e Triestina, con Foggia e Juventus U23 che hanno firmato le imprese di ieri sera, vincendo in trasferta le rispettive partite del secondo turno dei playoff dei gironi.

Il regolamento prevede che nel primo turno della fase nazionale dei playoff di Serie C le squadre teste di serie disputeranno la gara di ritorno in casa. Al termine degli incontri di andata e ritorno, in caso di parità di punteggio e anche di differenza reti nelle due gare, avrà accesso al secondo turno della fase nazionale la squadra testa di serie. Ricordiamo, infine, che solo nel turno successivo dei playoff di Serie C entreranno in scena Padova, Reggiana e Catanzaro, in quanto seconde classificate nei rispettivi gironi.











