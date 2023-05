Diretta sorteggio playoff Serie C/ Streaming video tv: il tabellone dei quarti!

DIRETTA SORTEGGIO PLAYOFF SERIE C: IL TABELLONE

La diretta del sorteggio playoff Serie C torna a farci compagnia martedì 23 maggio: alle ore 12:00, presso la sede della Lega Pro a Firenze, sarà Alessio Dionisi a pescare gli accoppiamenti di quelli che saranno i quarti di finale, vale a dire il secondo turno della fase nazionale. Vanno intanto ricordate le squadre che si sono qualificate: in un lunedì sera particolarmente intenso ed emozionante hanno proseguito la corsa verso la promozione Entella, Foggia, Lecco, Pescara e Vicenza, rigorosamente in ordine alfabetico.

A queste, come noto, si aggiungeranno poi le tre compagini che ancora devono fare il loro esordio in questi playoff, ovvero le seconde classificate nella stagione regolare: il Pordenone per il girone A, il Cesena per il girone B e il Crotone per il girone C. Otto squadre, che si daranno battaglia ancora una volta in partite di andata e ritorno: vige sempre il criterio del miglior posizionamento in classifica ma per il fattore campo dovremo aspettare che la diretta del sorteggio playoff Serie C abbia luogo, perché dipenderà dagli accoppiamenti.

DIRETTA SORTEGGIO PLAYOFF SERIE C STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE L’EVENTO

Non dovrebbe essere garantita una diretta tv del sorteggio playoff Serie C: dalle indiscrezioni apprendiamo che Sky Sport 24, il canale presente sulla televisione satellitare – per gli abbonati – al numero 200 potrebbe fare qualche incursione nell’evento ma non seguirlo in modo integrale. Ci sarà invece la possibilità della visione in diretta streaming video: la fornirà la Lega Pro attraverso le sue pagine, dunque vi dovrete armare di dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone per accedere al canale YouTube oppure all’account Facebook della Lega in questione.

DIRETTA SORTEGGIO PLAYOFF SERIE C: IL CONTESTO

Dunque avremo oggi la diretta del sorteggio playoff Serie C. Sicuramente sappiamo che Pordenone, Cesena e Crotone non si possono incrociare tra loro; queste tre squadre, appunto le seconde classificate nel rispettivo girone, avranno il vantaggio del campo e dunque andrebbero in semifinale con due pareggi, oppure una vittoria e una sconfitta con uguale differenza reti. Per quanto riguarda le altre, vedremo: nel girone A il Lecco ha ottenuto 62 punti e il Vicenza 58, ma il LaneRossi ha anche la vittoria della Coppa Italia Serie C da schierare e infatti ha iniziato il suo percorso nel turno precedente.

Nel girone B ci sono i 79 punti della Virtus Entella, che dunque avrebbe lo status di testa di serie essendo anche arrivata terza in classifica al termine della stagione regolare. Infine le squadre dal girone C: il Pescara è la terza forza ma con 65 punti, il Foggia ne ha ottenuti 61. Staremo a vedere quali saranno gli accoppiamenti che usciranno dalla diretta del sorteggio playoff Serie C, ormai siamo sempre più vicini a scoprire la terza squadra promossa in Serie B dopo Feralpisalò, Reggiana e Catanzaro.











