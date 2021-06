Diretta sorteggio preliminari Champions League/ Streaming video tv, siamo a Nyon

DIRETTA SORTEGGIO PRELIMINARI CHAMPIONS LEAGUE: ECCO IL 1° TURNO

La diretta del sorteggio dei preliminari di Champions League 2021-2022 si svolgerà alle ore 12:00 di martedì 8 giugno, presso la Casa del Calcio Europeo: siamo a Nyon, come di consueto, e la cerimonia nonostante la totale assenza delle big (e la presenza di sole 4 squadre) è particolarmente importante e significativa perché rappresenta l’inizio ufficiale della nuova edizione del torneo. Sono passati 10 giorni da quando il Chelsea ha sollevato il trofeo a Porto, battendo il Manchester City; ora si riparte con una formula che è sempre la stessa, ma che ci avvicina un po’ di più alla rivoluzione già annunciata.

È stata a questo proposito un’estate molto calda, segnata dalle aspre polemiche per la nascita della Superlega e tutto il contorno; un tema che peraltro non si è ancora esaurito e che potrebbe avere strascichi anche importanti. Ad ogni modo, noi ora ci vogliamo concentrare sulla diretta del sorteggio dei preliminari di Champions League, e allora senza indugio andiamo a presentare la formula che è legata a questo appuntamento che sarà giocato tra il 22 e il 25 giugno.

DIRETTA SORTEGGIO PRELIMINARI CHAMPIONS LEAGUE STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA CERIMONIA

Non è prevista una diretta tv del sorteggio preliminari Champions League, perché siamo nelle primissime fasi del torneo e non sono coinvolte squadre italiane; tuttavia, come ogni evento organizzato dalla Federcalcio europea, anche questo dovrebbe garantirvi il servizio di diretta streaming video ufficiale. Dovrete quindi armarvi di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone e visitare senza costi il sito della UEFA, che trovate all’indirizzo www.uefa.com; qui potrete leggere anche la guida completa alle varie fasi della Champions League 2021-2022.

DIRETTA SORTEGGIO PRELIMINARI CHAMPIONS LEAGUE: IL CONTESTO

Il sorteggio dei preliminari di Champions League riguarda un mini-torneo con 4 squadre partecipanti: si tratta di HB Torhsavn, Prishtina, Inter Club d’Escaldes e Folgore. Le vincitrici, rispettivamente, dei campionati di Far Oer, Kosovo, Andorra e San Marino si affronteranno in gare secche con semifinali e finali, il sorteggio determinerà anche quali squadre saranno formalmente in casa (anche per la finale, e si parla di formalità perché l’intero mini-torneo sarà disputato nelle Isole Far Oer) e ci sarà una sola squadra che proseguirà il suo percorso in Champions League, accedendo al primo turno di qualificazione il cui sorteggio, che avverrà settimana prossima, avrà una X al suo interno che riguarderà questa squadra. Ovviamente, come abbiamo detto, stiamo parlando di un preliminare di Champions League che racchiude al suo interno squadre assolutamente minori, ma che ovviamente sperano di fare il grande risultato e di rappresentare una bella favola; tra poco scopriremo come andranno le cose e quali saranno le partite da disputare…



