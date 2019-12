Diretta sorteggio sedicesimi Europa League/ Streaming video tv: il tabellone

La diretta del sorteggio dei sedicesimi di Europa League 2019-2020 è in programma oggi lunedì 16 dicembre presso la sede Uefa di Nyon alle ore 13.00. Sono 32 le squadre che entrano a far parte dell’affollata urna del sorteggio degli ottavi di Europa League; la formula del sorteggio rimane la stessa di anno in anno, dunque sono previste due sfide ad eliminazione diretta con il divieto di incrociarsi per le squadre che facciano parte della stessa nazione o che si siano già affrontate nella fase a gironi. Alle 24 qualificate dai gruppi di Europa League si sono aggiunte come di consueto le otto arrivate dalla Champions League; piatto ricco anche per quanto riguarda l’Italia perché, oltre alla Roma che si è qualificata come seconda nel suo girone, è “retrocessa” l’Inter, mentre purtroppo abbiamo perso per strada la Lazio. Ricordiamo allora tutte le squadre che sono coinvolte nella diretta del sorteggio dei sedicesimi di Europa League: teste di serie Ajax, Arsenal, Basaksehir, Basilea, Benfica, Braga, Celtic, Espanyol, Gent, Inter, Lask Linz, Malmoe, Manchester United, Porto, Salisburgo e Siviglia; non teste di serie Apoel Nicosia, AZ Alkmaar, Bayer Leverkusen, Bruges, Cluj, Copenaghen, Eintracht Francoforte, Getafe, Ludogorets, Olympiacos, Rangers Glasgow, Roma, Shakhtar Donetsk, Sporting Lisbona, Wolfsburg e Wolverhampton.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE IL SORTEGGIO SEDICESIMI EUROPA LEAGUE

La diretta tv del sorteggio dei sedicesimi di Europa League è disponibile con una ottima copertura mediatica. L’appuntamento sarà infatti su Sky Sport 24 oppure Sky Sport Football, canali numero 200 e 203 della piattaforma satellitare, inoltre ci sarà la diretta anche su Eurosport, il canale tematico disponibile sia agli abbonati Sky sia agli abbonati DAZN. Molteplici dunque saranno le possibilità anche per la diretta streaming video, che sarà disponibile tramite Sky Go oppure Eurosport Player, oltre che attraverso il sito ufficiale della Uefa, all’indirizzo www.uefa.com.

DIRETTA SORTEGGIO SEDICESIMI EUROPA LEAGUE: LE ITALIANE

Nella diretta del sorteggio dei sedicesimi di Europa League sono dunque due le squadre coinvolte. Ci sono rimpianti naturalmente per l’Inter, che logicamente sperava di essere protagonista dell’altro sorteggio, quello che a Nyon si tiene sempre oggi ma a mezzogiorno. La squadra nerazzurra però è stata “rimandata” in Champions League a causa della sconfitta con il Barcellona e forse ancora di più della rimonta subita a Dortmund, ma l’Europa League – se vissuta nel modo giusto – può comunque essere una grande avventura, nella quale l’Inter ha le qualità per essere una delle favorite. Anche la Roma ha grandi ambizioni, sia pure dopo una fase a gironi decisamente ondivaga, tanto è vero che i giallorossi hanno chiuso al secondo posto alle spalle del Basaksehir con il quale hanno vinto due volte, ma precedendo il Borussia Monchengladbach con cui invece hanno fatto un solo punto. Stranezze di un girone particolare, che adesso espongono la Roma a un sorteggio sulla carta più rischioso, perché le big sono soprattutto fra le teste di serie verso i sedicesimi di Europa League.



