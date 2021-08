Diretta sorteggio spareggi Champions League/ Streaming video tv: gli accoppiamenti

DIRETTA SORTEGGIO SPAREGGI CHAMPIONS LEAGUE

Il sorteggio degli spareggi di Champions League 2021-2022 si tiene in diretta da Nyon, alle ore 12:00 di lunedì 2 agosto: sarà questa l’ultima volta in cui le urne verranno aperte prima del tradizionale (e ben più “importante”) sorteggio della fase a gironi, momento in cui finalmente vedremo i nomi delle big compresi quelli delle quattro squadre italiane. Oggi invece si definiranno gli spareggi, appunto l’ultimo turno preliminare prima dei gironi: chiamati anche playoff, non sono più come una volta quando alcune grandi vi arrivavano, la Uefa ha aumentato il numero di qualificazione dirette ma comunque le firme di una certa portata ci sono.

Ancora una volta, si tratterà di un evento “al buio” per così dire: solo due squadre sono già sicure, le altre 10 dovranno guadagnare il pass nel terzo turno preliminare e quindi quello che uscirà dalle urne sarà solo un accoppiamento potenziale, come del resto è stato anche per i turni precedenti di una competizione ufficialmente iniziata nel mese di luglio. Aspettiamo dunque che arrivi il momento della diretta del sorteggio spareggi di Champions League 2021-2022, intanto possiamo fare chiarezza sul funzionamento.

SORTEGGIO SPAREGGI CHAMPIONS LEAGUE STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE L’EVENTO

Ancora una volta, salvo variazioni di palinsesto e al netto delle possibili incursioni da parte di Sky Sport 24 (canale al numero 200 del decoder, riservato ai soli abbonati), non sarà possibile assistere alla diretta tv del sorteggio degli spareggi di Champions League, anche perchè non sono interessate squadre italiane. Avremo però la possibilità di seguire l’evento in diretta streaming video: basterà infatti dotarsi di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone e visitare il sito ufficiale della Uefa (www.uefa.com) che trasmetterà l’intera cerimonia.

DIRETTA SORTEGGIO SPAREGGI CHAMPIONS LEAGUE: LA SITUAZIONE

Anche per il sorteggio degli spareggi di Champions League 2021-2022 esistono due diversi percorsi: in quello Campioni sono già entrate di diritto Salisburgo e Brondby, cioè le uniche due squadre ad aver già ottenuto la qualificazione a questa altezza dei turni pre-gironi. Indipendentemente da chi le raggiungerà, austriaci e danesi saranno inserite qui; le altre squadre invece dipenderanno dal coefficiente Uefa e alcune (4) verranno inserite nel percorso Piazzate, ma chi ci arriverà sarà per forza noto soltanto dopo aver assistito ai risultati del terzo turno preliminare. La distinzione si deve alla volontà di dare più opportunità anche a società minori, non andandole a mettere contro avversarie di grande portata; tra le quali spiccano sicuramente i nomi di Rangers e Psv, ma anche di Benfica e Shakhtar Donetsk oltre al Monaco. Nomi che però, nel sorteggio degli spareggi di Champions League 2021-2022 ci saranno ma potrebbero poi scomparire, qualora venissero eliminate nel terzo turno preliminare…



