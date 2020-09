Diretta sorteggio spareggi Europa League/ Streaming video e tv: si va verso i gironi

La diretta del sorteggio degli spareggi di Europa League 202-2021 si tiene alle ore 13:00 presso Nyon: si tratta della cerimonia con la quale stabiliremo l’ultimo turno per accedere alla fase a gironi del torneo. Non è ancora chiaro se il Milan sarà presente nell’urna: il sorteggio infatti andrà in scena prima che si sia disputato il terzo turno preliminare (in programma il prossimo giovedì) e dunque i rossoneri saranno sorteggiati solo “virtualmente”. Anche gli spareggi si disputeranno in gara secca, secondo il calendario stilato nel post-lockdown; ci sarà comunque la possibilità di andare ai tempi supplementari e poi eventualmente ai calci di rigore. Vedremo allora quello che succederà nella diretta del sorteggio degli spareggi di Europa League 2020-2021, ricordando che, oltre alle squadre che si qualificheranno vincendo il terzo turno preliminare, saranno presenti nell’urna anche le squadre che sono state eliminate al terzo turno preliminare di Champions League.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE IL SORTEGGIO

La diretta tv del sorteggio degli spareggi di Europa League non dovrebbe essere trasmesso sui canali delle nostre televisioni; tuttavia come sempre accade sarà la federazione europea a prendersi carico della cerimonia, mandando le immagini tramite il proprio servizio di diretta streaming video. Dovrete dunque rivolgervi al sito www.uefa.com accedendo all’apposita sezione con PC, tablet e smartphone; anche i profili social delle società coinvolte, in particolare Facebook e Twitter, seguiranno il sorteggio di Europa League aggiornando con i nomi delle loro avversarie.

DIRETTA SORTEGGIO SPAREGGI EUROPA LEAGUE: IL CONTESTO

Dunque nel sorteggio degli spareggi di Europa League avremo anche le eliminate dalla Champions League: dato questo che non è indifferente, perché per esempio troviamo Benfica e Az Alkmaar che certamente sono competitive per arrivare fino in fondo. Ad ogni modo c’è il ranking Uefa che dividerà le squadre in due fasce distinte; da questo punto di vista il Milan, eventualmente, non dovrebbe rischiare troppo e sarà così anche per le altre big coinvolte. Sono 42 le squadre che giocheranno questi spareggi: le 21 che li supereranno entreranno nella fase a gironi insieme alle 18 formazioni già qualificate di diritto, in più avremo tre squadre arrivate dal terzo turno preliminare di Champions League e le sei eliminate dal playoff. Come sempre le partecipanti alla fase a gironi saranno 48, divise in 12 gruppi che avranno ciascuno 4 rappresentanti; il fatto che gli spareggi siano disputati in gara secca può sicuramente aumentare la possibilità di sorprese, perché verrà di fatto a mancare la componente del doppio risultato e la possibilità di recuperare un risultato negativo. Prima però vedremo quello che succederà nel sorteggio degli spareggi di Europa League…

