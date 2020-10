Diretta sorteggio Uefa Europa League/ Gironi, streaming video tv: oggi alle 13

Oggi, venerdì 2 ottobre, vivremo in diretta il sorteggio della Europa League 2020-2021 per la fase a gironi: l’appuntamento è fissato alle ore 13.00 a Ginevra. Dopo dunque i primi turni di qualificazione, che hanno coinvolto anche il Milan che ha sofferto molto per eliminare ai calci di rigore il Rio Ave, ecco che si fa davvero sul serio anche per la Uefa Europa League: con il sorteggio della fase a gironi, infatti, entrano nel tabellone anche tutte le squadre che avevano già un posto assicurato nella seconda competizione europea per club, comprese Napoli e Roma, di cui – unitamente adesso al Milan – non vediamo l’ora di conoscere i prossimi avversari. Naturalmente in Europa League le rivali non sono tremende come in Champions, ma ci sono comunque tanti club di eccellente valore e dunque un sorteggio fortunato può fare la differenza, anche dal punto di vista logistico dal momento che con l’Europa League si gira davvero tutto il Vecchio Continente… Cosa dunque ci riserverà la diretta del sorteggio dei gironi di Europa League?

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE IL SORTEGGIO DI EUROPA LEAGUE

La cerimonia del sorteggio dei gironi di Europa League 2020-21 verrà trasmessa in diretta tv sui canali della piattaforma satellitare Sky, con diretta streaming video riservata gli abbonati tramite il servizio Sky Go. Aggiungiamo che naturalmente l’evento in diretta da Ginevra sarà disponibile anche in streaming video sul portale ufficiale della UEFA, all’indirizzo www.uefa.com.

DIRETTA SORTEGGIO EUROPA LEAGUE: LE PROTAGONISTE AI GIRONI

In attesa dunque di vivere in diretta il sorteggio di Europa League 2020-2021 per la fase a gironi, ecco che ci pare subito il caso di vedere quali saranno le big presenti nelle urne a Ginevra. Tra queste meritano di essere considerate tutte e tre le italiane: il Napoli si è qualificato vincendo la Coppa Italia, la Roma grazie al quinto posto in campionato mentre come accennato il Milan è dovuto passare attraverso ben tre turni preliminari, soffrendo in particolare ieri sera contro il Rio Ave. Tra le altre partecipanti di spicco che nobiliteranno la fase a gironi della Uefa Europa League 2020-2021 possiamo citare il terzetto inglese formato da Arsenal, Tottenham e Leicester, il Bayer Leverkusen, il Benfica e il Villarreal, poi ci sono naturalmente moltissime squadre di buon livello e qualche team sostanzialmente sconosciuto dai vari angoli dell’Europa, che andremo a conoscere meglio se il sorteggio le abbinerà alle formazioni italiane. Cosa succederà dunque a Ginevra?

