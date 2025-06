Diretta sorteggio Wimbledon 2025 streaming video tv: ecco la cerimonia per comporre il tabellone dello Slam di Londra, Sinner numero 1 (oggi 27 giugno)

DIRETTA SORTEGGIO WIMBLEDON 2025: IL TABELLONE DELLO SLAM

La diretta sorteggio Wimbledon 2025 ci fa entrare nel clima del torneo più atteso dell’anno nel mondo del tennis, il mitico Championship sull’erba di Londra che è l’appuntamento che ogni tennista sogna di vincere almeno una volta nella vita. Siamo in azione perché l’evento è alle ore 11.00 italiane del mattino di oggi, venerdì 27 giugno.

Fra le certezze abbiamo che un eventuale incrocio tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz potrà avvenire solamente in finale, dal momento che l’altoatesino sarà la testa di serie numero 1 e lo spagnolo invece difenderà il titolo vinto l’anno scorso in qualità di testa di serie numero 2.

La conseguenza è che Sinner e Alcaraz si muoveranno dagli estremi opposti del tabellone del torneo di singolare maschile di Wimbledon 2025 e per questo tantissimi appassionati nel mondo intero sperano di vederli in finale, magari sognando un match entusiasmante come quello che ha scritto la storia al Roland Garros.

Nella diretta sorteggio Wimbledon 2025 ci saranno poi al numero 3 Alexander Zverev e attenzione che come numero 4 ci sarà il padrone di casa Jack Draper, prima grande speranza per gli inglesi dopo Andy Murray. Citazione doverosa anche per l’eterno Novak Djokovic, che partirà dalla posizione numero 6 del seeding.

SORTEGGIO WIMBLEDON 2025 IN DIRETTA STREAMING VIDEO E TV

La diretta sorteggio Wimbledon 2025 in tv non sarà garantita, ma gli appassionati possono seguirla in diretta streaming video sul sito ufficiale del torneo wimbledon.com, nella sezione Video & Radio.

DIRETTA SORTEGGIO WIMBLEDON 2025: JANNIK SINNER E NON SOLO. DA BERRETTINI A MUSETTI E PAOLINI

Abbiamo detto di Jannik Sinner, ma nella diretta sorteggio Wimbledon 2025 abbiamo davvero tanti italiani da seguire con la massima attenzione, a cominciare da Matteo Berrettini e Lorenzo Musetti. Sappiamo che il romano ha grande feeling con l’erba, se sta bene può essere pericoloso per chiunque e intanto si gode la piccola soddisfazione di essere la testa di serie numero 32, l’ultima utile per evitare incroci pericolosi già in apertura. Musetti arriva invece dalla meravigliosa semifinale dell’anno scorso, ha ben 800 punti da difendere e il toscano sarà la testa di serie numero 7 del torneo.

Fra le teste di serie maschili avremo anche Flavio Cobolli, con il numero 22: quattro italiani ai vertici a Wimbledon è il segnale più chiaro del momento straordinario del nostro tennis. Nel torneo femminile invece avremo una sola testa di serie, ma parliamo della splendida finalista della scorsa edizione: Jasmine Paolini è pronta a farci sognare partendo dalla posizione numero 4 nel seeding, un anno fa la sconfisse solamente Barbora Krejčíková in finale e quindi sarà splendida protagonista della diretta sorteggio Wimbledon 2025…