DIRETTA SOUTHAMPTON MANCHESTER UNITED/ Streaming video tv: esordio per Casemiro?

DIRETTA SOUTHAMPTON MANCHESTER UNITED: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE

La diretta di Southampton Manchester United avrà inizio quest’oggi, sabato 27 agosto, alle ore 13:30 nel ‘lunch match” di giornata. Partiamo dai padroni di casa del Southampton che in classifica si trovano con 4 punti: frutto del pari contro il Leeds per 2-2 (in gol Aribo e Walker Peters) e vittoria esterna, nell’ultimo match giocato, contro il Leicester (a segno con Maddison al minuto 54′) per 1-2, grazie ai gol decisivi in rimonta del rapido attaccante ex Birmingham Che Adams. Da dimenticare, e forse il tecnico austriaco Hasenhlutt l’ha già fatto, la sconfitta patita contro il Tottenham di Antonio Conte con un sonoro 4-1 in trasferta nel corso della prima giornata di campionato.

DIRETTA/ Inter Cagliari Primavera (risultato 0-0) streaming video tv: si gioca, via!

Manchester United che ha sorriso nell’ultimo incontro vincendo a sorpresa, ed avendo la meglio, sul più gettonato Liverpool di Jurgen Kloop. Un’ottima prestazione degli uomini di Ten Hag che hanno vinto 2-1 con i gol di Sancho e Rashford. Il duo inglese ha risposto presente sul campo non facendo rimpiangere la scelta di tenere Cristiano Ronaldo, inizialmente, fuori per scelta tecnica dello stesso tecnico Ten Hag. Prima della vittoria contro il Liverpool, però, il Manchester United aveva cominciato molto male il suo campionato con due pesanti sconfitte contro Brighton, alla prima (1-2) e Brentford (4-0).

DIRETTA/ Atalanta Torino Primavera (risultato 0-0) streaming video tv: si comincia!

SOUTHAMPTON MANCHESTER UNITED STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE IL MATCH

La diretta del match tra Southampton Manchester United è una sfida valevole per la quarta giornata di Premier League targata 2022-2023: per chi non potesse assistere all’incontro di presenza, nessun allarme, il campionato inglese sarà trasmesso su Sky Sport e in diretta streaming video su NOW Tv.

La Premier League in streaming è visibile su Sky. Le partite, a partire dalla diretta Southampton Manchester United saranno disponibili in streaming video su Sky Go, ovvero l’applicazione di Sky per i dispositivi mobile come i telefoni, tablet o Pc, attraverso l’applicazione specifica.

Diretta/ Juventus Udinese streaming video tv: sfida tutta bianconera (Primavera)

SOUTHAMPTON MANCHESTER UNITED: LE PROBABILI FORMAZIONI

In attesa di scoprire le formazioni ufficiali della diretta tra Southampton Manchester United, proviamo ad immaginare gli schieramenti delle due compagini inglesi. Partiamo, come di consueto, dai padroni di casa del Southampton. L’austriaco Hasenhlutt si affiderà in porta al giovanissimo Gavin Bazunu, portiere classe 2002 che ha già giocato contro durante i primi tre match di campionato effettuati. Difesa a 4 composta, da destra verso sinistra da: Walker Peters, già in gol, Kotchap, Salisu e Djenepo. Centrocampo a 2 con il solito Ward Prowse in cabina di regina. Accanto a lui agirà Lavia, ma occhio all’esperto spagnolo Romeu. Tris di mezzepunte alle spalle di Che Adams che saranno Aribo, Elyounoussi e Armstrong.

Manchester United e tifosi che attendono la prima di Casemiro, appena arrivato dal Real Madrid. Nel frattempo Ten Hag conferma tra i pali De Gea: linea difensiva che ha sorretto la squadra contro il Liverpool con Dalot, Varane, Martinez e Malacia. Ancora panchina per il difensore più pagato della storia Harry Maguire. Centrocampo con McTominay ed il possibile esordio di Casemiro in mezzo al campo in ballottaggio con Eriksen, senza escludere che possa sostituire lo stesso scozzese in campo così da affiancare l’ex Inter in mediana. Tris di mezzepunte anche qua con Elanga, confermato a destra, Bruno Fernandes al centro e Sancho sull’out di sinistra. Tutti dietro a Marcus Rashford.

SOUTHAMPTON MANCHESTER UNITED: LE QUOTE

Aspettando la messa in diretta di Southampton Manchester United, ci gustiamo le quote dell’incontro. Vittoria del Southampton data a 4.33 secondo il sito di scommesse bet 365; non si discostano di molto Goldbet con 4.15 e Planet Win con 4.12. La più bassa è data da Eurobet con 4.10.

Quota del pareggio data a 4.00 dall’Eurobet. Ben diversa, invece, quella di Bet 365 che propone 3.80 contro i 3.85 della Goldbet. Quote più basse, per la vittoria esterna dello United di Ten Hag: 1.75 sia per Sisal che per Bet 365. 1.78, la quota più alta per il sito della Goldbet.











© RIPRODUZIONE RISERVATA