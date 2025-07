Diretta Spagna Belgio donne streaming video tv: orario, quote, probabili formazioni e risultato live per gli Europei 2025, oggi lunedì 7 luglio

SPAGNA BELGIO DONNE (RISULTATO LIVE 1-1): IN GOL ENTRAMBE LE SQUADRE

Il terzo aggiornamento di questo match si apre con il primo gol della partita a firma di Alexia Putellas. La numero 11 della Spagna conclude con un esterno di mancino da dentro l’area di rigore dopo una meravigliosa azione gestita da Guijarro e rifinita da Lopez prima del gol. Il vantaggio sembrava aver indirizzato immediatamente il match ma, al 24′, il Belgio risponde subito da calcio d’angolo.

Nella mischia dell’area di rigore, Vanhaevermaet svetta di testa sul primo palo e batte Nanclares colpevole di una brutta uscita. Il pareggio immediato scuote la Spagna che cerca nuovamente il vantaggio con un colpo di testa di Esther González che termina di poco a lato. Al 28′ arriva anche il primo cartellino giallo del match con Teulings che viene punita dall’arbitra per un intervento in ritardo. (Agg. di Andrea Marino)

DIRETTA SPAGNA BELGIO DONNE (RISULTATO LIVE 0-0): TENTATIVO DI CARMONA

L’inizio della diretta Spagna Belgio donne ha già fatto capire che tipo di partita andremo a vedere nei prossimi minuti. Infatti, le ragazze di Vazquez sono in totale controllo del pallone e hanno già dimostrato di poter trovare il gol da un momento all’altro.

Al 16′ è Putellas a creare un’azione molto interessante cercando un passaggio in profondità dal limite dell’area ma tutto svanisce per la mancata intesa con Pina. Tre minuti dopo è Carmona a sfiorare un clamoroso gol con un mancino dai trenta metri che termina di poco sopra la traversa. (Agg. di Andrea Marino)

SPAGNA BELGIO DONNE (RISULTATO LIVE 0-0): PINA AD UN PASSO DAL GOL

Inizia la sfida tra Spagna e Belgio dopo il consueto momento iniziale dedicato agli inni nazionali. Il primo possesso è della Spagna che gestisce subito il pallone alla ricerca dell’immediato vantaggio. Il primo “squillo”, infatti, arriva dopo un minuto con Lopez che prova una conclusione da fuori area ma non trova la porta.

Lo schieramento con una difesa a cinque del Belgio costringe le spagnole ad un lungo possesso palla per aprire gli spazi e provare a sorprendere le avversarie. Al settimo minuto è ancora la Spagna ad essere molto pericolosa con Lopez che cerca Pina sul secondo palo ma la numero 20 non riesce ad impattare sul pallone a pochi passi dalla porta e senza marcatura. (Agg. di Andrea Marino)

DIRETTA SPAGNA BELGIO DONNE (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Gli ultimi minuti prima della diretta Spagna Belgio donne possono essere dedicate a una riflessione. Entrambe queste Nazionali erano comprimarie nel calcio femminile fino a non molti anni fa, poi è iniziata la crescita che è stata evidentemente impetuosa per la Spagna, vincitrice addirittura degli ultimi Mondiali quando fino a 10 anni fa non aveva mai nemmeno partecipato a una fase finale, ma comunque dignitosa anche per il Belgio, che è alla sua terza partecipazione consecutiva alla fase finale di un Europeo, dopo non essere mai riuscita a partecipare fino al 2013.

Nel 2017 le belghe si fermarono alla fase a gironi, nel 2022 raggiunsero i quarti di finale avendo la meglio proprio sulle Azzurre, stavolta il cammino è cominciato con una sconfitta contro l’Italia e allora magari dal nostro punto di vista potremmo sperare che il Belgio faccia un passo indietro, ma sicuramente le Fiamme Rosse si giocano tantissimo nella partita di oggi pomeriggio, di conseguenza diamo la parola al campo per seguire davvero la diretta Spagna Belgio donne! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

SPAGNA BELGIO DONNE IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV

La diretta Spagna Belgio donne in tv non sarà disponibile perché seguiremo stasera le Azzurre, ma avremo la diretta streaming video sul sito ufficiale Uefa.tv.

SPAGNA BELGIO DONNE: UNA CHIARA FAVORITA

Una netta favorita e una rivale che cerca l’impresa per restare in corsa: la diretta Spagna Belgio donne si presenta in modo molto chiaro verso la partita che seguiremo alle ore 18.00 di oggi pomeriggio, lunedì 7 luglio, dallo stadio Arena Thun naturalmente della omonima città per la seconda giornata del girone B degli Europei di calcio femminile 2025.

È lo stesso gruppo dell’Italia, il match quindi ci interessa in modo speciale: le Azzurre quattro giorni fa hanno battuto il Belgio, che di conseguenza adesso si trova già con le spalle al muro, perché in caso di seconda sconfitta sarebbe virtualmente già eliminato. Uno scenario che d’altronde per il Belgio è concreto, dovendo giocare contro le campionesse del Mondo in carica.

La Spagna ha fatto enormi passi in avanti nel calcio femminile e naturalmente il titolo iridato lo dimostra più di mille spiegazioni. La Roja al debutto ha onorato nel migliore dei modi il suo status travolgendo per 5-0 le malcapitate cugine del Portogallo e naturalmente oggi la Spagna punterà a chiudere il discorso qualificazione ai quarti con una giornata d’anticipo.

Sulla carta tutto lascia pensare che possa andare davvero così a Thun, però nel calcio nessuna partita è già segnata prima di cominciare: seguiamo allora con la massima attenzione la diretta Spagna Belgio donne, anche per gli effetti che potrà avere sull’Europeo della nostra Nazionale…

PROBABILI FORMAZIONI SPAGNA BELGIO DONNE

C’è solo l’imbarazzo della scelta per la c.t. Montserrat Tomé nelle probabili formazioni per la diretta Spagna Belgio donne. Staremo a vedere se in porta ci sarà di nuovo Nanclares, mentre in difesa puntiamo sulla linea a quattro con Batlle, Mendez, Aleixandri e Carmona. Secondo il modulo 4-3-3, se non ci sarà turnover, potremmo rivedere a centrocampo il terzetto con Lopez, Guijarro e la stella Putellas. In attacco infine le ali Caldentey e Pina potrebbero affiancare la centravanti Gonzalez.

Ci sarà però soprattutto da capire se Elísabet Gunnarsdóttir vorrà cambiare qualcosa nel suo Belgio dopo la sconfitta contro l’Italia. Di base indichiamo il modulo 5-4-1 con Lichtfus in porta; nella folta difesa a cinque i terzini Janssens e Deloose, mentre nel cuore della retroguardia potrebbero agire Tysiak, Kees e Cayman; nel cuore della mediana Vanhaevermaet e Teulings, con Toloba ed Eurlings invece come esterni e Wullaert che dovrebbe essere il riferimento offensivo.

PRONOSTICO E QUOTE

Più a senso unico di così sarebbe difficile da immaginare il pronostico sulla diretta Spagna Belgio donne: le quote Snai infatti indicano a 1,02 la vittoria iberica, per poi salire a 18 volte la giocata in caso di pareggio e fino a 25 volte la posta qualora fosse il Belgio a trionfare oggi pomeriggio.