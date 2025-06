Diretta Spagna Belgio streaming video tv: orario e risultato live della finale degli Europei basket donne 2025, oggi domenica 29 giugno

DIRETTA SPAGNA BELGIO: LA FINALE DEGLI EUROPEI DI BASKET FEMMINILE

Abbiamo davvero cullato un sogno, le Azzurre sono state splendide ma oggi sarà la diretta Spagna Belgio la finale degli Europei di basket femminile 2025 dalle ore 19.30 italiane al Peace and Friendship Stadium del Pireo. Il Belgio potrà quindi difendere il titolo vinto due anni fa, curiosamente in finale contro la Spagna, una conferma delle gerarchie del basket femminile europeo.

Conferma che però non è stata affatto scontata, perché entrambe le semifinali si sono risolte punto a punto: nella prima la Spagna ha piegato la Francia per 65-64 soprattutto grazie a un terzo quarto da 18-8, ma naturalmente in una partita decisa da un solo punto il verdetto è rimasto in bilico praticamente fino alla sirena.

In serata il Belgio aveva invece messo in discesa la seconda semifinale contro l’Italia, prima del meraviglioso parziale di 17-0 con cui le Azzurre sono arrivate anche a essere in vantaggio all’ultimo minuto, fino alla tripla di Delaere ed infine l’ultimo tiro libero di Linskens che ha sancito il 66-64 (punteggio praticamente identico nelle due semifinali) e di conseguenza anche il bis della diretta Spagna Belgio.

Naturalmente di questo Europeo ci terremo la gioia di avere ritrovato le Azzurre competitive ai massimi livelli come non si vedeva in pratica dagli anni Novanta, ma adesso rendiamo onore a chi è arrivato fino in fondo e vogliamo scoprire chi salirà sul tetto d’Europa seguendo appunto la diretta Spagna Belgio…

SPAGNA BELGIO IN DIRETTA STREAMING VIDEO E TV

La diretta Spagna Belgio in tv sarà sui canali Sky, mentre per la Rai probabilmente avremo una differita in seconda serata. Per la diretta streaming video quindi ecco Sky Go e Now Tv, con possibilità di rivedere la finale su Rai Play.

DIRETTA SPAGNA BELGIO: IL CAMMINO DELLE DUE FINALISTE

Abbiamo allora già descritto le due avvincenti semifinali di venerdì, ma può essere interessante ora ripercorrere il cammino completo delle due finaliste che nella diretta Spagna Belgio si giocheranno il titolo al Pireo. La Spagna nella prima fase ha vinto il girone D con tre successi in altrettante partite disputate, dominando contro Gran Bretagna e Germania mentre contro la Svezia sono serviti i tempi supplementari alle iberiche. Nei quarti è arrivato l’abbinamento con la Repubblica Ceca, battuta 88-81 grazie a un meraviglioso secondo tempo dopo 20 minuti di difficoltà, infine la vittoria di un solo punto contro la Francia.

Il Belgio invece, prima di spegnere praticamente sul filo della sirena il sogno dell’Italia, aveva dominato il girone C con vantaggi enormi su Portogallo e Montenegro e comunque +12 anche sulla Repubblica Ceca, nei quarti nessuna difficoltà contro la Germania, a sua volta sconfitta con l’eloquente punteggio di 83-59 e dobbiamo dire che pure contro l’Italia per 30 minuti il discorso sembrava identico. Poi i brividi, ma infine le Gatte hanno vinto e quindi ora eccoci a seguire la diretta Spagna Belgio per assegnare il titolo degli Europei di basket femminile 2025…