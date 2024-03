DIRETTA/ Spagna Brasile video streaming tv: ci sono ben 5 incroci ai Mondiali (Amichevole, 26 marzo 2024)

DIRETTA SPAGNA BRASILE: I TESTA A TESTA

La diretta di Spagna Brasile ci consegna nove precedenti, dunque non troppe sfide tra due nazionali che nel corso della loro storia si sono però incrociate per ben cinque volte ai Mondiali. La prima volta nel 1934, ottavi di finali: vinse la Roja 3-1, in porta il leggendario Ricardo Zamora e reti di José Iragorri (doppietta) e Isidro Langara, per il Brasile aveva realizzato un Leonidas Da Silva che all’epoca era il grande punto di riferimento per tutto il calcio del Paese. Le altre quattro sfide sono nel girone finale del 1950 (6-1 per la Seleçao), nel gruppo del 1962 (2-1 verdeoro), in quello 1978 (fu uno scialbo 0-0) e infine nella prima fase del 1986, quando a risolvere era stato Socrates.

L’ultimo incrocio è un 3-0 che il Brasile aveva rifilato alla Spagna nella finale di Confederations Cup, torneo apripista dei Mondiali che oggi non si gioca più: era il 2013, al Maracanà aveva vinto la Seleçao per 3-0 (gol di Fred, doppietta, e Neymar) e all’epoca c’era straordinario entusiasmo, che purtroppo si sarebbe spezzato nell’incubo della semifinale contro il Brasile, il famoso Mineirazo. In termini generali abbiamo cinque vittorie del Brasile e due della Spagna, i pareggi sono due tra cui anche uno 0-0 in un’amichevole del novembre 1999. La diretta di Spagna Brasile manca da 11 anni: sarà davvero interessante, anche per questo, scoprire come andrà stasera… (agg. di Claudio Franceschini)

SPAGNA BRASILE STREAMING VIDEO DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Spagna Brasile avrà una doppia opzione: la partita amichevole sarà infatti in chiaro su Mediaset 20, ma potrà essere seguita anche dagli abbonati alla televisione satellitare e, nello specifico, su Sky Sport Uno che trovate al numero 201 del decoder. In entrambi i casi sarà disponibile il servizio di diretta streaming video: potrete rivolgervi a Mediaset Infinity Plus o, per quanto riguarda la seconda alternativa, all’applicazione Sky Go – che non comporta costi aggiuntivi – come alla piattaforma Now Tv, sempre utilizzando apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone.

DIRETTA SPAGNA BRASILE: OBIETTIVO RISCATTO PER LA ROJA

Diretta Spagna Brasile in programma alle ore 21.30 di martedì 26 marzo 2024: siamo a Madrid allo stadio Santiago Bernabeu, nella finestra prevista per le nazionali si gioca ovviamente in preparazione agli Europei. Si prospetta una sfida di assoluto livello: la Roja è reduce dal test contro la Colombia, la Seleçao ha invece affrontato l’Inghilterra. In casa verdeoro le acque sono ancora agitate: a gennaio è stato esonerato Fernando Diniz per fare posto a Dorival Junior, ma il grande sogno della federazione verdeoro sarebbe stato Carlo Ancelotti. Obiettivo sfumato ma, di certo, il Brasile ha tutte le carte in regole per qualificarsi al Mondiale 2026.

PROBABILI FORMAZIONI DIRETTA SPAGNA BRASILE

Per la diretta Spagna Brasile il commissario tecnico De La Fuente ha convocato i seguenti calciatori: Simón, Raya, Remiro, Carvajal, Porro, Navas, Le Normand, Vivian, Laporte, Cubarsí, Grimaldo, Gayà, Rodrigo, Zubimendi, Merino, Fabián Ruiz, Sancet, Baena, Yamal, Williams, Dani Olmo, Oyarzabal, Sarabia, Moreno, Joselu, Morata. Il ct ospite, invece, avrà a disposizione Bento, Ederson, Rafael, Danilo, Yan Couto, Ayrton Lucas, Wendell, Beraldo, Gabriel Magalhaes, Marquinhos, Murillo, André, Andreas Pereira, Bruno Guimaraes, Douglas Luiz, Joao Gomes, Paquetà, Pablo Maia, Endrick, Martinelli, Raphinha, Richarlison, Rodrygo, Savinho, Vinicius.

SPAGNA BRASILE: QUOTE E PRONOSTICO

Le quote Betsson di Spagna Brasile: il segno 1 che regola la vittoria della squadra di casa vi farebbe guadagnare 2,10 volte l’importo che avrete pensato di investire su questa sfida; per il segno X, su cui puntare per il pareggio, la vostra vincita ammonterebbe a 3.25 volte la giocata mentre il segno 2, che identifica l’eventualità del successo della formazione sudamericana, ha un valore che con questo bookmaker equivale a 3.25 volte la somma messa sul piatto.











