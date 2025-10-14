Diretta Spagna Bulgaria, streaming, video e tv: quote e probabili formazioni della partita valida per le qualificazioni ai Mondiali di calcio 2026, gruppo E

DIRETTA SPAGNA BULGARIA (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

Ormai solo pochi minuti ci separano dalla diretta Spagna Bulgaria, giusto il tempo per addentrarci nello storico di questa partita e dire che in sei precedenti la Roja non ha mai perso, vincendo in cinque occasioni con uno score abbastanza inequivocabile, vale a dire 26 gol segnati e soltanto due subiti. Ancora più incredibile pensare che metà del bottino spagnolo sia arrivato in un’amichevole del 1933 terminata addirittura 13-0: le cronache riportano che Chacho segnò sei di queste reti, altre tre le fece invece Julio Elicegui mentre Luis Regueiro timbrò il cartellino in due occasioni.

Parlando di tempi più recenti, l’ultima vittoria che la Spagna ha timbrato in casa è comunque datata: stiamo parlando del novembre 2002 ed era un’amichevole risolta da José Mari, poi spicca il 6-1 nel girone dei Mondiali 1998 con rigore di Fernando Hierro, doppietta di Fernando Morientes e gol di Luis Enrique e Kiko Narvaez e autorete di Georgi Bachev, solo quattro anni prima la Bulgaria aveva raggiunto la semifinale degli Stati Uniti. Destino segnato per questa nazionale anche questa sera? È quello che valuteremo in corso d’opera, anzi dobbiamo immediatamente lasciare ogni discorso al terreno di gioco perché finalmente ci siamo, la diretta Spagna Bulgaria sta per prendere il via! (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA SPAGNA BULGARIA INFO STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

Non ci sarà modo di vedere la diretta Spagna Bulgaria nella sua interezza almeno in Italia sia in tv che usando una connessione internet. L’emittente satellitare Sky manderà in onda questa partita nei suoi istanti migliori tramite la diretta gol in programma sui canali di Sky Sport, presumibilmente su Sky Sport Calcio. Lo stesso discorso vale pure per lo streaming offerto dall’app di Sky Go.

SPAGNA BULGARIA, GARA A SENSO UNICO A SOFIA

Alle ore 20:45 di martedì 14 ottobre 2025 si disputa la diretta Spagna Bulgaria. Presso l’Estadio José Zorrilla di Valladolid i padroni di casa cercheranno di ripetere quanto accaduto nella gara d’esordio che si è giocata ad inizio settembre in quel di Sofia, quando si erano appunto imposti in trasferta con un netto 3 a 0.

In quella circostanza gli uomini guidati dal commissario tecnico De la Fuente erano stati in grado di chiudere l’incontro già prima del quarantesimo minuto firmando il tris definitivo grazie alle reti messe a segno da Oyarzabal subito al 5′, da Cucurella alla mezz’ora e da Mikel Merino, su assist di Lamine Yamal, al 38′.

Le Furie Rosse dovranno fare a meno proprio del talento del Barcellona, rimasto a riposo per qualche problema fisico ma dato di ritorno per il Clasico contro il Real Madrid almeno secondo i rumors, vantando però un recordo positivo contro i rivali di questo terzo turno delle qualificazioni ai campionati Mondiali di calcio del 2026.

La Spagna e la Bulgaria si sono infatti incontrate complessivamente quattro volte in impegni ufficiali compresa un’amichevole ottenendo tre successi ed un solo pareggio rimediato nel 1996 con i gol di Hristo Stoickov, su calcio di rigore assegnato dall’arbitro italiano PIero Ceccarini, e di Alfonso agli Europei che si sono svolti in Inghilterra.

DIRETTA SPAGNA BULGARIA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Spagna Bulgaria: modulo 4-3-3 iniziale con Unai Simon in porta, Pedro Porro, Le Normand, Vivian e Cucurella sulla linea difensiva a quattro, Merino, Zubimendi e Pedri nel mezzo, Pino, Ferran Torres ed Oyarzabal nel tridente offensivo per le Furie Rosse di mister De la Fuente. I Leoni dovrebbero invece essere schierati dal commissario tecnico Iliev utilizzando il 4-2-3-1 con Vutsov fra i pali, Minkov, Dimitrov, Bozhinov e Nedyalkov nelle retrovie, Kraev e Taenov sulla mediana, Petkov, Milanov e Kirilov a svariare sulla trequarti dietro alla punta Nikolov.

DIRETTA SPAGNA BULGARIA, LE QUOTE

Le quote proposte da un’agenzia di scommesse come Bet365 risultano essere impietose nei confronti degli ospiti per quanto concerne l’esito finale della diretta Spagna Bulgaria. La vittoria degli spagnoli pare essere l’unico risultato possibile a giudicare dal segno 1 pagato a solo 1.03 ed il 2 quotato invece addirittura a 51.00. Il pareggio è un altro punteggio complicato perchè si verifichi davvero con l’x fissato infatti a 15.00.