DIRETTA/ Spagna Colombia video streaming tv: ci sono appena tre precedenti (22 marzo 2024)

DIRETTA SPAGNA COLOMBIA: I TESTA A TESTA

Sono appena tre i precedenti della diretta di Spagna Colombia: parliamo peraltro di tre amichevoli, la prima molto datata e che era terminata 1-1 nel luglio 1981, quella era la Roja che preparava il Mundial casalingo (che avremmo vinto noi) ed era allenata da José Santamaria, sulla panchina della Colombia sedeva invece quel Carlos Bilardo che cinque anni dopo sarebbe diventato campione del mondo con l’Argentina, trascinata da Diego Armando Maradona. L’amichevole era terminata 1-1: al gol di Hernan Herrera aveva risposto José Ramon Alexanko, ed era successo tutto nell’ultimo quarto d’ora di gioco.

Curiosamente, nei tre episodi della diretta di Spagna Colombia abbiamo due pareggi e un successo della Roja: colpo firmato da David Silva nel febbraio 2011 al Santiago Bernabeu, mentre l’episodio più recente è di sette anni fa e a Murcia è terminata 2-2. Spagna in vantaggio ancora con David Silva ma ripresa e sorpassata dai gol della Colombia con Edwin Cardona e Radamel Falcao, a tre minuti dal 90’ il colpo di testa di Alvaro Morata aveva portato in dote il pareggio. Sarà dunque interessante scoprire cosa succederà stasera nella quarta amichevole tra queste due nazionali… (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA SPAGNA COLOMBIA STREAMING VIDEO TV: DOVE VEDERLA?

La diretta di Spagna Colombia sarà visibile per tutti gli abbonati alla tv satellitare Sky, servirà però l’abbonamento al pacchetto Calcio per seguire il match, in alternativa con le medesime modalità sarà possibile seguire il match sulla piattaforma di streaming online NowTv.

AMICHEVOLE INTRIGANTE

La diretta di Spagna Colombia si presenta come un’opportunità per le Furie Rosse di prepararsi al meglio in vista degli imminenti Europei in Germania. La gara sarà ovviamente un’amichevole e comincerà oggi 21 marzo 2024 alle ore 21,30. Storicamente, la Spagna ha una buona percentuale di vittorie contro gli ospiti colombiani, ma è importante considerare che entrambe le squadre si trovano in un momento di transizione.

La Spagna, nonostante il ricambio generazionale in atto, ha dimostrato la propria forza arrivando fino alle semifinali nella scorsa edizione degli Europei. Tuttavia, la Colombia è una squadra con giocatori di talento e potrebbe mettere in difficoltà la squadra spagnola.

PROBABILI FORMAZIONI SPAGNA COLOMBIA

Spostiamo l’attenzione dalla diretta di Spagna Colombia alle probabili formazioni del match dove vediamo Pedri come protagonista nel centrocampo delle Furie Rosse, pronto a orchestrare il gioco e a servire palloni decisivi per gli attaccanti spagnoli. La sua visione di gioco e la capacità di gestire il pallone saranno fondamentali per il controllo del match da parte della Spagna.

Dall’altra parte del campo, passando alla Colombia, ci sarà spazio per Zapata, un attaccante potente e fisico che sicuramente renderà la vita difficile alla difesa spagnola con la sua presenza in area di rigore e la sua abilità nel gioco aereo.

LE QUOTE DI SPAGNA COLOMBIA

Se vogliamo scommettere andiamo a cercare in ultima battuta le quote della diretta di Spagna Colombia dal sito della Snai: le Furie Rosse sono quotate a 1,7 mentre la Colombia a 2,5. Il pareggio invece è fissato a 2.











