Diretta/ Spagna Costa Rica, streaming video tv: esordio soft (Mondiali 2022)

DIRETTA SPAGNA COSTA RICA: SPAGNOLI SUPER FAVORITI!

Spagna Costa Rica è in diretta dallo stadio Al Thumama Stadium di Doha: alle ore 17:00 di mercoledì 23 novembre si gioca la prima partita nel gruppo E dei Mondiali 2022, girone completato da Germania e Giappone. Un esordio soft per le Furie Rosse di Luis Enrique, favorite per il passaggio del turno insieme ai colleghi europei.

La Spagna è una delle nazionali favorite per la vittoria dei Mondiali, con Luis Enrique che ha deciso di puntare sulla linea verde, sacrificando qualche istituzione come Sergio Ramos. Il Costa Rica, invece, è l’underdog del gruppo E, ma ha già dimostrato di poter sovvertire i pronostici: guidato dal portierone Navas, affiderà le sue fortune offensive all’esperienza di Bryan Ruiz.

SPAGNA COSTA RICA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Spagna Costa Rica sarà affidata alla televisione di stato: come noto l’emittente ha acquisito i diritti per trasmettere i Mondiali 2022, e nello specifico questa partita sarà visibile su Rai Due, disponibile anche in alta definizione. In assenza di un televisore, potrete comunque assistere al match con il servizio di diretta streaming video, che non comporta costi aggiuntivi: basterà infatti armarsi di dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone e visitare il sito di Rai Play, oppure installarne la relativa app. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO SPAGNA COSTA RICA SU RAIPLAY

PROBABILI FORMAZIONI SPAGNA COSTA RICA

Andiamo a scoprire le probabili formazioni della diretta Spagna Costa Rica. Iniziamo la nostra analisi dalla compagine europea, schierata da Luis Enrique con il 4-3-3: Unai Simon; Carvajal, Laporte, Pau Torres, Gaya; Gavi, Rodri, Pedri; Ferran Torres, Morata, Sarabia. L’unico ballottaggio riguarda l’attacco, dove Ansu Fati insidia Sarabia. Passiamo adesso al Costa Rica, in campo con il 5-4-1: Navas; Fuller, Watson, Calvo, Vargas, Oviedo; Borges, Tejeda, Torres, Campbell; Contreras.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse della diretta Spagna Costa Rica vede nettamente favorita la formazione di Luis Enrique. Andiamo a conoscere l’1-X-2 grazie all’agenzia Eurobet: la vittoria della Spagna è a 1,16, il pareggio è a 7,20, mentre il successo del Costa Rica paga 21,00 volte la posta. Secondo gli esperti ci saranno diversi gol: Over 2,5 a 1,62 e Under 2,5 a 2,20. Infine Gol e No Gol rispettivamente a 2,90 e 1,37.

