Diretta Spagna Croazia U21/ Streaming video Rai: la Roja nei quarti degli Europei!

DIRETTA SPAGNA CROAZIA U21: LA ROJA FAVORITA!

Spagna Croazia U21 sarà diretta dall’arbitro georgiano Giorgi Kruashvili, e si gioca alle ore 18:00 di lunedì 31 maggio: siamo allo Stadion Ljudski Vrt di Maribor, in Slovenia, per i quarti di finale degli Europei Under 21 2021. Una partita questa che è molto interessante anche per noi, perché la vincente sarebbe l’eventuale sfidante dell’Italia in semifinale; potremmo allora trovarci di fronte ancora la Roja, contro cui abbiamo pareggiato nella fase a gironi e che poi è stata in grado di vincere il raggruppamento, presentandosi alla fase finale del torneo con i galloni della favorita, anche perché è la nazionale campione in carica.

La Croazia invece si è qualificata sul filo di lana: ha fatto solo 3 punti, ma in un girone assolutamente equilibrato (Portogallo a parte) ha segnato all’ultimo secondo contro l’Inghilterra e, pur perdendo la partita, ha ottenuto il pass per la differenza reti. Non parte con troppe ambizioni ma chissà che possa fare il colpo grosso; sarà interessante scoprire quello che succederà nella diretta di Spagna Croazia U21, mentre aspettiamo possiamo dare un rapido sguardo alle scelte dei due CT leggendo insieme le probabili formazioni della partita.

DIRETTA SPAGNA CROAZIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Spagna Croazia U21 sarà trasmessa su Rai Sport + HD: l’appuntamento è di conseguenza in chiaro per tutti, e potrete seguirlo accedendo al numero 57 del digitale terrestre. In assenza di un televisore, si potrà attivare il servizio di diretta streaming video tramite la stessa emittente, accedendo al portale www.raiplay.it oppure attivando l’applicazione Rai Play. Inoltre, salvo variazioni di palinsesto dell’ultima ora, anche il sito ufficiale www.uefa.com dovrebbe mandare in onda la partita degli Europei Under 21 in mobilità. CLICCA QUI PER LO STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

PROBABILI FORMAZIONI SPAGNA CROAZIA U21

Per Spagna Croazia U21 Luis De La Fuente punterà sul 4-3-3, ma alcune scelte sono da valutare. Davanti al portiere Alvaro Fernandez i favoriti sono Mingueza, di rientro dalla squalifica, e Guillamon con Pipa e Pedrosa che agiranno sulle corsie laterali, in mezzo al campo invece cerca spazio Riqui Puig che però deve vincere la concorrenza di Moncaloya, ed eventualmente affiancherebbe Villar e uno tra Manu Garcia e Beltran. Davanti invece rischia ancora Brahim Diaz, che è in ballottaggio con Barrenetxea; a destra ci sarà Puado, poi ballottaggio tra Abel Ruiz e Dani Gomez per il ruolo di prima punta. La Croazia U21 di Igor Biscan utilizza un 4-2-3-1: Kotarski il portiere, Vuskovic e Franjic i centrali di una difesa che sarà completata da Sverko e Domagoj Bradaric (eroe della qualificazione ai quarti) mentre in mezzo la cerniera dovrebbe essere formata da Babec e Nikola Moro. Nella zona di trequarti avremo Spikic e Ivanusec in qualità di laterali alti, con Bistrovic a operare sulla trequarti; Vizinger è in vantaggio su Divkovic e Musa per il ruolo di centravanti, ma occhio anche a Kulenovic.

QUOTE E PRONOSTICO

L’agenzia Snai ha fornito il pronostico per Spagna Croazia U21, per cui andiamo a vedere cosa ci dicono le quote sulla partita dei quarti agli Europei Under 21. Il segno 1 per la vittoria della Roja vi farebbe guadagnare 1,70 volte quanto messo sul piatto; regolata dal segno X, l’eventualità del pareggio porta in dote una vincita che ammonta a 3,75 volte la giocata mentre il segno 2, sul quale puntare per il successo dei balcanici, vale 4,75 volte l’importo che avrete investito con questo bookmaker.



