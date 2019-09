Diretta Spagna Far Oer/ Streaming video tv: senza storia? (Europei 2020)

Spagna Far Oer, diretta dall’arbitro polacco Krzysztof Jakubik presso l’Estadio Municipal El Molinón di Gijon, è la partita valida per il girone F delle qualificazioni agli Europei 2020 che si disputa alle ore 20.45 di questa sera, domenica 8 settembre 2019. Spagna Far Oer logicamente non dovrebbe avere storia: il pronostico infatti sarà tutto per i padroni di casa iberici, troppo superiori le Furie Rosse nei confronti della Nazionale del piccolo arcipelago sotto sovranità danese, ma calcisticamente autonomo. Le gerarchie nel girone F parlano in effetti molto chiaro in tal senso: Spagna al comando della classifica con 15 punti grazie a cinque vittorie su altrettante partite disputate, le Far Oer invece sono ancora tristemente ferme a quota zero punti e di certo non sarà la partita di oggi l’occasione ideale per sbloccarsi. Giovedì sera nella quinta giornata le Furie Rosse hanno ottenuto una preziosa vittoria per 1-2 in Romania con dedica per la figlia dell’ex c.t. Luis Enrique, morta pochi giorni fa. Le Far Oer invece hanno perso in casa per 0-4 contro la Svezia e l’obiettivo sarà soprattutto quello di evitare la goleada.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Bisogna sottolineare che la diretta tv di Spagna Far Oer non sarà garantita da canali televisivi italiani e non possiamo nemmeno indicarvi una diretta streaming video. Informazioni importanti tuttavia potranno arrivare dalle due Federazioni e soprattutto dalla Uefa, in particolare grazie alla apposita sezione del sito all’indirizzo https://www.uefa.com/european-qualifiers/

PROBABILI FORMAZIONI SPAGNA FAR OER

Andiamo adesso a scoprire quali sono le probabili formazioni per Spagna Far Oer. Il c.t. iberico Robert Moreno potrebbe effettuare un ampio turnover dopo la dura battaglia per vincere in Romania, considerando che oggi l’impegno sarà ben diverso: il talento non manca pure tra le seconde linee e di conseguenza ci potrebbe essere spazio anche per i panchinari di giovedì, magari compreso Suso. Un cambio sarà obbligato in difesa, dove è stato espulso Llorente tre giorni fa. Per le Far Oer allenate da Lars Olsen potremmo invece disegnare un 4-3-3 nel quale il lavoro sarà soprattutto sulle spalle del portiere Nielsen e dei difensori, ma di calcoli ce ne sono pochi da fare perché l’impresa sarà in ogni caso disperata.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo allo scontato pronostico su Spagna Far Oer in base alle quote offerte dall’agenzia di scommesse sportive Snai su questa partita. Naturalmente la Spagna è nettamente favorita e il segno 1 è quotato a 1,01. Si sale poi a 20,00 in caso di pareggio (segno X) ed infine una vittoria esterna delle Far Oer varrebbe ben 50,00 volte la posta in palio per chi avrà osato puntare sul segno 2.



© RIPRODUZIONE RISERVATA