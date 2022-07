Diretta Spagna Finlandia donne/ Streaming video Rai: girone B Europei

DIRETTA SPAGNA FINLANDIA DONNE: PARTITA SENZA STORIA!

Spagna Finlandia donne, in diretta dallo Stadium MK di Milton Keynes (Inghilterra), si giocherà questo pomeriggio, venerdì 8 luglio, con fischio d’inizio alle ore 18.00 italiane (le 17.00 locali), per la prima giornata del girone B degli Europei 2022 di calcio femminile. La diretta di Spagna Finlandia donne sarà il terzo appuntamento con il torneo continentale, da oggi si cominciano a giocare due partite al giorno e si entra quindi sempre più nel vivo di questi Europei che devono spazzare via due anni decisamente complicati a causa del Covid, rilanciando il grande successo (anche in Italia) dei Mondiali di calcio femminile 2019.

La Spagna non si può dire che vanti una tradizione eccellente, ma negli ultimi anni la crescita del movimento del calcio femminile spagnolo è stata particolarmente evidente e di conseguenza questi Europei potrebbero essere l’occasione per annoverare finalmente la Spagna tra le grandi d’Europa anche nel palio femminile. La Finlandia invece fa eccezione nel contesto dei Paesi nordici e nel calcio non riesce a sfondare nemmeno tra le donne, quindi sulla carta dovrebbe essere l’anello debole del girone B. Questo almeno sulla carta, che cosa succederà invece nella diretta di Spagna Finlandia donne?

DIRETTA SPAGNA FINLANDIA DONNE STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Spagna Finlandia donne sarà garantita sia su Sky Sport Football, canale numero 203 del decoder satellitare, sia in chiaro per tutti su Rai Sport + HD, canale numero 58 del telecomando. Per la diretta streaming video, nel primo caso sarà a disposizione l’applicazione Sky Go (logicamente riservata agli abbonati) mentre nel secondo bisognerà visitare il sito di Rai Play oppure installare la relativa app. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAI PLAY DI SPAGNA FINLANDIA DONNE

PROBABILI FORMAZIONI SPAGNA FINLANDIA DONNE

Diamo uno sguardo anche alle giocatrici convocate per Spagna Finlandia donne e naturalmente per tutti gli Europei femminili. Le 23 spagnole sono i portieri Lola Gallardo, Sandra Panos e Misa Rodriguez; i difensori Ona Batlle, Laia Aleixandri, il capitano Irene Paredes, Ivana Andrés, Leila Ouahabi, María Pilar León, Olga Carmona, Andrea Pereira e Sheila García; i centrocampisti Aitana Bonmatí, Irene Guerrero, Mariona Caldentey, Marta Cardona, Patricia Guijarro, Alexia Putellas – che tuttavia si è rotta il crociato, colpo durissimo per la stella della squadra – e Teresa Abelleira; infine come attaccanti Esther González, Athenea del Castillo, Lucia Garcia e Claudia Pina.

La Finlandia conta sui portieri Katriina Talaslahti, Anna Tamminen e il capitano Tinja-Riikka Korpela; i difensori sono Elli Pikkujämsäì, Tuija Hyyrynen, Emma Koivisto, Anna Auvinen, Nora Heroum, Natalia Kuikka e Anna Westerlund; ecco poi come centrocampisti Ria Öling, Olga Ahtinen, Juliette Kemppi, Emmi Alanen, Jenny Danielsson, Essi Sainio ed Eveliina Summanen, infine come attaccanti Adelina Engman, Heidi Kollanen, Sanni Franssi, Linda Sällström, Amanda Rantanen e Jutta Rantala.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo anche al pronostico su Spagna Finlandia donne in base alle quote offerte dall’agenzia Snai, che propone il segno 1 per la vittoria spagnola a quota 1,04, mentre poi si sale già a quota 12 in caso di segno X per il pareggio e fino a ben 28 volte la posta in palio sul segno 2 qualora dovesse vincere la Finlandia.

