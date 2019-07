Diretta Spagna Francia/ Streaming video e tv: finale per l’oro agli Europei (basket)

Spagna Francia, in diretta dalla Belgrade Arena di Belgrado, è la sfida di basket in programma oggi domenica 7 luglio 2019, con palla a due fissato per le ore 20,30. Ecco la finalissima per gli Europei di basket femminile 2019: questa sera si giunge alla partita più attesa della manifestazione continentale, che mette in palio la medaglia più preziosa: l’attesa è quindi grande anche perchè le protagoniste e contendenti sono di primo livello. Se infatti Spagna e Francia si sono comportate ottimamente in questo torneo europeo, va pure ricordato, e agli appassionati non sarà certo sfuggito, che proprio queste due nazionali si erano già sfidate nella finale più importanti due anni fa, per gli Europei di basket femminile 2017 in Repubblica ceca. Sarà quindi una importante riedizione di quel match così appassionante ma con che risultato? La Spagna si confermerà campionessa d’Europa? Solo il parquet di Belgrado ce lo dirà.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE IL MATCH

Ricordiamo a tutto gli appassionati che la finale per il 1-2^ posto degli Europei di basket femminile e quindi la diretta tra Spagna e Francia sarà visibile in diretta tv sulla piattaforma satellitare di Sky: visione quindi garantita al canale Sky Sport Arena, numero 204. A tutti gli abbonati al servizio verrà quindi assicurata anche la diretta streaming video del match tramite l’app Sky Go. Segnaliamo quindi anche il portale ufficiale della competizione (http://www.fiba.basketball/womenseurobasket/2019) dove sarà disponibile il risultato live e il tabellino play to play.

DIRETTA SPAGNA FRANCIA: IL CAMMINO

In vista quindi di questa finale per il primo e secondo posto degli Europei di basket femminile e quindi la diretta tra Spagna e Francia di questa sera pare ben utile ora riepilogare come le due nazionali hanno trovato il pass per giocarsi il titolo continentale, a cui comunque erano assolutamente favorite fin da subito. Partendo dalle iberiche campionesse in carica, ricordiamo quindi che la fase a girone le ha viste dominatrici assolute nel gruppo A, davanti a Gran Bretagna, Lettonia e Ucraina. Strappato il biglietto per i quarti poi le spagnole hanno agilmente avuto la meglio di Russia e Serbia, questa battuta in semifinale solo ieri col risultato di 71-66. Cammino impeccabile anche per le Blues: nella fase a gruppi, le francesi furono prime del girone B davanti a Svezia, Montenegro e Repubblica ceca. Pure nel tabellone finale la Francia non fece fatica, nè con il Belgio e neppure con la Gran Bretagna, battuta in semifinale per 63-56. Ora non ci resta che dare la parola al campo per questa diretta tra Spagna e Francia: a chi andrà l’oro per gli Europei di basket femminile 2019?



© RIPRODUZIONE RISERVATA