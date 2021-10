Diretta Spagna Francia/ Streaming video Rai 1, chi vincerà la Nations League?

DIRETTA SPAGNA FRANCIA: FRANCESI SCATENATI!

Spagna Francia, in diretta dallo stadio Giuseppe Meazza di San Siro a Milano, si giocherà alle ore 20.45 di questa sera, domenica 10 ottobre 2021, come finale della Uefa Nations League 2021, partita che designerà quindi il nome della squadra vincitrice della seconda edizione del nuovo torneo Uefa per Nazionali, che erediterà il titolo dal Portogallo vincitore della prima Nations League. Inoltre la diretta di Spagna Francia ci offrirà una sfida di enorme fascino a livello internazionale: le aspettative sono molto alte…

La Spagna di Luis Enrique mercoledì sera ha vinto sempre a San Siro contro l’Italia, soffrendo un po’ troppo forse nel finale ma in maniera globalmente meritata, prendendosi una rivincita della sconfitta nella semifinale europea (anche se l’importanza delle due competizioni non è la stessa). La Francia invece ha conquistato giovedì una vittoria in extremis contro il Belgio in una partita ricchissima di colpi di scena. Dopo il flop agli Europei, i campioni del Mondo vogliono tornare a vincere: che cosa ci dirà stasera Spagna Francia?

DIRETTA SPAGNA FRANCIA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Spagna Francia sarà garantita da Rai Uno, che offre questa finale della Nations League in chiaro. Questo logicamente significa che la diretta streaming video sarà garantita gratuitamente per tutti tramite sito o applicazione di Rai Play. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAI DI SPAGNA FRANCIA

PROBABILI FORMAZIONI SPAGNA FRANCIA

Scopriamo adesso quali potrebbero essere le probabili formazioni di Spagna Francia. Le Furie Rosse di Luis Enrique si giocheranno la finale con molti giovanissimi in campo, ci aspettiamo il 2004 Gavi e il 2002 Pino, quest’ultimo al posto di Ferran Torres. Modulo 4-3-3 con Unai Simon in porta; Azpilicueta, Laporte, Eric Garcia e Marcos Alonso da destra a sinistra nella difesa a quattro; Koke, Busquets e Gavi titolari nel terzetto di centrocampo; Oyarzabal, Sarabia e Pino a formare infine il tridente d’attacco.

Quanto alla Francia, il c.t. Didier Deschamps dovrebbe confermare i titolari contro il Belgio, anche se potrebbe incidere il giorno in meno di riposo. Di base ecco il modulo 3-4-3 con il portiere Lloris protetto dalla difesa a tre formata da Koundé, Varane e Lucas Hernandez; a centrocampo da destra a sinistra Pavard, Pogba, Rabiot e Theo Hernandez; infine il tridente stellare con Mbappé, Benzema e Griezmann annunciati titolari.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo anche al pronostico su Spagna Francia in base alle quote offerte dall’agenzia Snai. I francesi formalmente in trasferta partono leggermente favoriti e il segno 2 è quotato a 2,50, mentre poi si sale a quota 2,95 in caso di vittoria della Spagna (segno 1) e fino a 3,20 volte la posta in palio sul segno X in caso di pareggio.

