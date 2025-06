DIRETTA SPAGNA FRANCIA (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

È davvero difficile raccontare la diretta Spagna Francia con i suoi precedenti, perché sono davvero tanti: ne abbiamo accennati due che sono anche i più recenti, in realtà il primo match risale addirittura a un’amichevole dell’aprile 1922 (vinse la Spagna per 4-0) ma la prima sfida per una competizione ufficiale è la famosa finale degli Europei 1984, che la Francia vinse in casa grazie alla punizione di Michel Platini, con brutto errore di Luis Arconada, e il gol di Bruno Bellone nel recupero. Da lì iniziò una serie di quattro vittorie dei Bleus; la Spagna è tornata a vincere nel marzo 2001 in amichevole.

Probabili formazioni Spagna Francia/ Quote: una parata di stelle! (semifinale Nations League, 5 giugno 2025)

Per un successo “di peso” invece bisogna andare ai quarti degli Europei 2012: sulla strada del bis continentale la Roja di Vicente Del Bosque, anche campione del mondo in carica, aveva vinto con la doppietta di Xabi Alonso, dovendo però passare per altre delusioni. A proposito: le due nazionali sono le ultime ad aver vinto Mondiali ed Europei in maniera consecutiva, il che aggiunge ancor più lustro a questa semifinale sia pur valida per una Nations League ancora non così importante. La parola deve necessariamente passare alla MHP Arena di Stoccarda, perché è davvero arrivato il momento che stavamo aspettando: accomodiamoci per godere insieme dello spettacolo, la diretta Spagna Francia prende il via! (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA/ Germania Portogallo (risultato finale 1-2): finalissima per i lusitani! (4 giugno 2025)

STREAMING VIDEO DIRETTA TV: COME VEDERE SPAGNA FRANCIA

Disponibile a tutti la diretta Spagna Francia che è infatti su Cielo; in alternativa gli abbonati al satellite potranno seguirla su Sky Sport Uno, poi ecco la diretta streaming video con le piattaforme Sky Go e Now Tv.

SPAGNA FRANCIA: BLEUS PER LA RIVINCITA!

Ci prepariamo alla diretta Spagna Francia che è in programma alle ore 21:00 di mercoledì 5 giugno, presso la MHP Arena di Stoccarda: si gioca la seconda semifinale di Nations League 2024-2025 e può rappresentare una bella occasione di riscatto per i Bleus, che contro la Roja hanno vinto nel 2021 la finale di questa competizione ma poi, soprattutto, nell’estate di un anno fa hanno perso la semifinale degli Europei, una partita bellissima in cui è emersa tutta la qualità di una Spagna che si è affidata al giovanissimo Lamine Yamal per andare a vincere il titolo, dominando per tutta la competizione.

Probabili formazioni Germania Portogallo/ Quote: CR7 eterno, dubbi tedeschi (Nations League, 4 giugno 2025)

La Francia però è riuscita a ripartire “tagliando” qualche senatore e trovando nuova linfa nei giovani, per esempio quelli che hanno vinto la Champions League con il Psg e che ora potranno risultare utilissimi a Didier Deschamps; eliminata la Croazia ai quarti (ai rigori), la nazionale transalpina proverà a mettere in bacheca un altro trofeo aspettando di lanciarsi verso i Mondiali 2026, che saranno il grande appuntamento così come per la Roja. Prima però la Final Four di Nations League, e allora con la diretta Spagna Francia andiamo anche a vedere chi potrebbe essere in campo questa sera a Stoccarda.

PROBABILI FORMAZIONI SPAGNA FRANCIA

La diretta Spagna Francia presenta senza alcun dubbio una parata di stelle: possiamo dire che le due formazioni sono molto simili a quelle che si erano affrontate nella semifinale degli Europei, almeno la Roja che rispetto ad allora può aggiungere Huijsen, in ballottaggio con Cubarsì per affiancare Le Normand, ma si ripresenta con il consueto tridente formato da Lamine Yamal, Morata e Nico Williams, a centrocampo Zubimendi supportato da Pedri e Dani Olmo senza dimenticarsi di Fabian Ruiz, poi Pedro Porro e Cucurella che spingono sugli esterni lasciando a Unai Simon la porta.

La Francia sarà naturalmente senza Griezmann, ma ancora con Mbappé e la crescita esponenziale di Ousmane Dembélé Doué, ma anche Olise: se la gioca anche Barcola che è stato titolare nel ritorno dei quarti contro la Croazia, a centrocampo in netta ascesa le quotazioni di Manu Koné che potrebbe fare ancora reparto con Tchouaméni, senza dimenticarsi di Rabiot. In difesa mancano di fatto tre quarti della linea titolare: ecco perché Kalulu può giocare con Ibrahima Konaté, così come Pavard può tornare a destra con Theo Hernandez a sinistra, in porta invece ballottaggio Maignan-Chevalier.

SPAGNA FRANCIA: PRONOSTICO E QUOTE

Nelle previsioni sulla diretta Spagna Francia la Roja è leggermente favorita: secondo la Snai il segno 1 per la sua vittoria vale 2,45 volte la posta in palio ma siamo davvero vicinissimi per quanto riguarda l’ipotesi del successo della Francia, che arriva infatti a 2,95 volte l’importo investito. L’opzione del pareggio, per la quale dovrete puntare sul segno X, con questo bookmaker vi permetterebbe di guadagnare una somma corrispondente a 3,10 volte la cifra sul piatto.