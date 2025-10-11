Analisi della diretta Spagna Georgia, presentazione delle squadra, dove vedere la partita, probabili formazioni, e pronostico finale

Diretta Spagna Georgia, georgiani sognano un’insperata vittoria

Oltre agli azzurri in questa pausa nazionali giocherà anche la diretta Spagna Georgia, terza giornata del girone E delle Qualificazioni Mondiali che farà scendere in campo i campioni d’Europa in carica con la squadra che è risultata essere una delle più grandi sorprese di quel torneo che sta cercando di ottenere una storica qualificazione, le furie rosse scendono in campo come la squadra più forte del girone e nelle due partite disputate sono riuscite a collezionare 6 punti e a mantenere sempre inviolata la propria porta segnando anche 9 gol, 6 dei quali nella vittoria 0-6 contro la Turchia.

I georgiani invece sono riusciti a conquistare i primi tre punti con una netta vittoria 3-0 contro la Bulgaria che arrivava dopo la sconfitta 2-3 contro la Turchia nella quale però era stata messa in campo un’ottima prestazione, grazie alla differenza reti positiva hanno conquistato il secondo posto che però potrebbero già perdere in caso di vittoria dei turchi in casa della Bulgaria.

Diretta Spagna Georgia streaming video, dove vedere la partita

La diretta Spagna Georgia delle Qualificazioni Mondiali sarà in campo alle 20.45 e potrà essere seguita in contemporanea dagli interessati che avranno sottoscritto un abbonamento ai servizi di Sky Sport che da sempre trasmette tutte le sfide delle nazionali che non vedono impegnata l’Italia, i canali di riferimento saranno Sky Sport Uno e Sky Sport Calcio mentre per lo streaming si farà sempre riferimento a NowTv e SkyGo.

Spagna Georgia, probabili formazioni

Dopo le convocazioni fatte dai due CT, la diretta Spagna Georgia delle Qualificazioni Mondiali si prospetta una sfida molto interessante, Luis De La Fuente si affiderà senza dubbio al suo solito 4-3-3 che vedrà Unai Simon tra i pali, Pedro Porro e Cucurella come terzini con Le Normand e Huijsen come centrali, Pedri, Zubimendi e Merino in mezzo al campo e in attacco un tridente composto da Ferran Torres e Lamine Yamal sulle fasce e Oyarzabal come punta centrale. Allo stesso modo Willy Sagnol schiererà i suoi con un 4-3-3 nel quale dovrebbero avere spazio Mamardashvili in porta, Kakabadze, Kashia, Goglichidze e Azarovi in difesa, Gagnidze, Kochorashvili e Mekvabishvili a centrocampo e in attacco Davitasvhili, Mikautadze e Kvaratskhelia.

Spagna Georgia, pronostico finale

Non c’è dubbio su chi sia la squadra favorita per un’ipotetica vittoria nella diretta Spagna Georgia delle Qualificazioni Mondiali e ovviamente è quella giallorossa che si presenta come campione d’Europa e della Nations League in carica e in uno dei momenti più floridi del calcio spagnolo con una grande ricchezza di talenti. Ci si potrebbe aspettare anche una goleada da parte delle furie rosse che come fatto con la Turchia vogliono dominare e presentarsi sempre come una delle favorite per la prossima competizione FIFA, gli ospiti cercheranno di limitare i danni sperando di non andare a peggiorare troppo la loro differenza reti e quindi il loro piazzamento futuro.