Diretta Spagna Germania/ Streaming video Canale 20: è spareggio per la Final Four

DIRETTA SPAGNA GERMANIA: CHI ANDRÀ ALLA FINAL FOUR?

Spagna Germania, partita diretta dall’arbitro svedese Andreas Ekberg, deciderà la qualificazione alla Final Four della Nations League 2020-2021: all’Estadio La Cartuja di Siviglia, impianto olimpico, si gioca alle ore 20:45 di martedì 17 novembre. Un big match in senso stretto e generale, e ancora più importante per l’attuale contesto: la Spagna non è riuscita a battere la Svizzera ed evitare la sconfitta a un minuto dal 90’ non ha cambiato nulla, perché il mancato colpo del ko (con due rigori sbagliati) ha avuto effetti potenzialmente disastrosi. Tradotto: la Germania, che ha vinto solo due delle cinque partite giocate nel gruppo 4, questa volta ne ha approfittato e, grazie alla vittoria contro l’Ucraina, si è portata in testa alla classifica. Ora nella sfida diretta per andare in semifinale i tedeschi possono permettersi di pareggiare: vantaggio non indifferente, anche se il fatto di giocare in Andalusia può certamente aiutare la Roja a centrare l’obiettivo. Ci aspetta un’entusiasmante diretta di Spagna Germania: mentre aspettiamo che la partita prenda il via proviamo a valutare alcuni dei temi principali legati alla partita, leggendo in particolar modo le scelte dei due CT con le probabili formazioni.

DIRETTA SPAGNA GERMANIA IN STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Spagna Germania sarà trasmessa in chiaro per tutti: è la partita che per questo turno di Nations League viene mandata in onda da Mediaset 20, canale accessibile sul digitale terrestre e che, in assenza di un televisore, garantisce la possibilità di seguire il match anche in diretta streaming video, senza costi aggiuntivi e semplicemente dotandosi di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone per visitare il sito di Mediaset Play.

PROBABILI FORMAZIONI SPAGNA GERMANIA

Dopo il pareggio in Svizzera, per Spagna Germania Luis Enrique potrebbe tornare al 4-3-3: nel suo modulo potremmo allora vedere Morata tornare titolare in attacco, attorniato da Ferran Torres e uno tra Oyarzabal e Dani Olmo che sono in ballottaggio. L’alternativa prevede Gerard Moreno, magari cambiando modulo; a centrocampo Sergio Busquets si dovrebbe riprendere la maglia e così Koke, ci si affida ai veterani e a una mezzala di qualità come Canales, favorito su Merino e Fabian Ruiz. Sergio Ramos e Pau Torres saranno i centrali difensivi a protezione di De Gea, che torna tra i pali; i due terzini potrebbero essere Jesus Navas e Reguilon, ma attenzione anche a Bellerin per la corsia destra.

La Germania utilizza un modulo speculare, Joachim Loew dovrebbe tornare a schierare Kroos che in mezzo al campo giocherà insieme a Goretzka o eventualmente uno tra Neuhaus e Dahoud, qualora il centrocampista del Bayern dovesse avanzare in un 4-2-3-1. Per il resto, Neuer sarà il portiere con Tah e Rudiger a proteggerlo; Henrichs il terzino destro con Gosens che si dovrebbe riprendere il posto sull’altro versante, nel tridente offensivo il CT tedesco scatenerà la velocità e la qualità dei due esterni Gnabry e Leroy Sané, naturalmente la prima punta sarà Werner al quale ancora una volta verranno chiesti i gol pesanti per far raggiungere un altro traguardo alla sua nazionale.

QUOTE E PRONOSTICO

L’agenzia Snai ha fornito un pronostico su Spagna Germania: andiamo quindi a vedere cosa ci dicono le quote per questa partita di Nations League. Il segno 1 per la vittoria della nazionale padrona di casa vi farebbe guadagnare 2,45 volte quanto puntato, per contro il segno 2 che identifica l’affermazione esterna vale 2,80 volte quanto messo sul piatto. Con il pareggio, eventualità regolata dal segno X, la vostra vincita ammonterebbe invece a 3,40 volte l’importo investito con questo bookmaker.

