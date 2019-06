Diretta Spagna Germania Under 21/ Streaming video Rai: la finale Europei U21

Spagna Germania Under 21, diretta dall’arbitro serbo Srdjan Jovanović, si gioca questa sera domenica 30 giugno alle ore 20.45 presso lo stadio Friuli di Udine e sarà la finale degli Europei Under 21 2019. In palio dunque il titolo continentale in Spagna Germania Under 21, due squadre giunte fin qui con cammini ben diversi. La Germania infatti ha dominato il proprio girone e ha poi vinto anche per 4-2 la propria semifinale contro la Romania, anche se a dire il vero la partita di giovedì è rimasta in equilibrio fino a pochi minuti dal fischio finale. Per la Spagna invece netta vittoria in semifinale per 4-1 contro la Francia, ma dopo avere sofferto tantissimo nel girone, a causa della sconfitta per l’Italia (quanti rimpianti per gli azzurrini) e al minuto 89 della seconda partita contro il Belgio gli spagnoli avevano un piede e mezzo fuori dagli Europei. Poi ecco il gol vittoria e da quel momento tutto è cambiato: ecco dunque gli iberici in finale, partita che si annuncia di altissimo livello perché Germania e Spagna Under 21 sono due corazzate.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA FINALE

Spagna Germania Under 21 in diretta tv sarà visibile su Rai Due, naturalmente tasto numero 2 del telecomando. La Tv di Stato infatti detiene in esclusiva i diritti per questi Europei Under 21, visibili dunque in chiaro oppure anche in diretta streaming video tramite il servizio offerto da Rai Play, accessibile a tutti. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING SU RAI PLAY

PROBABILI FORMAZIONI SPAGNA GERMANIA UNDER 21

Vediamo adesso quali potrebbero essere le probabili formazioni di Spagna Germania Under 21. Modulo 4-3-3 per la Spagna del c.t. Luis de la Fuente: Sivera in porta, davanti a lui nella retroguardia Aguirregabiria, Vallejo, Nunez e Firpo; a centrocampo i possibili titolari sono Ruiz, Roca e Ceballos, mentre in attacco gli esterni Olmo e Fornals affiancheranno il centravanti Oyarzabal. Per quanto riguarda invece la Germania, il c.t. Stefan Kuntz potrebbe schierare Nubel in porta, protetto dalla linea difensiva a quattro con Klostermann, Tal, Baumgartl e Mittelstadt da destra a sinistra. A centrocampo ecco il terzetto formato da Dahoud, Eggestein e Neuhaus, mentre in attacco il tridente dovrebbe prevedere come titolari Oztunali, Waldschmidt e Amiri.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo alle quote per il pronostico su Spagna Germania Under 21. Secondo l’agenzia di scommesse sportive Snai, sono favoriti gli iberici, infatti il segno 1 è quotato a 2,05, mentre poi si sale a 3,50 in caso di segno 2 e dunque di vittoria della Germania. Infine un pareggio che rimanderebbe il verdetto varrebbe 3,60 volte la posta in palio per chi avrà creduto nel segno X.



© RIPRODUZIONE RISERVATA