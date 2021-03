Diretta/ Spagna Grecia (Qual. Mondiali) streaming video tv: tocca alle Furie Rosse

DIRETTA SPAGNA GRECIA: SPAGNOLI SUPER FAVORITI!

Spagna Grecia, in diretta giovedì 25 marzo 2021 alle ore 20.45 presso l’Estadio Los Cármenes di Granada, sarà una sfida valevole per la prima giornata delle qualificazioni ai Mondiali di calcio del 2022 in Qatar. Furie Rosse pronte a ripartire per iniziare un nuovo ciclo vincente: dopo aver dominato la scena del calcio Mondiale tra il 2008 e il 2012, la Spagna non è andata oltre gli ottavi di finale negli ultimi Mondiali ed Europei. Ora, forti anche dei tanti talenti arrivati dalle Nazionali giovanili, estremamente vincenti negli ultimi anni, la Spagna vuole tornare a stupire ed è ovviamente la favorita in questo girone per la qualificazione ai Mondiali in Qatar, che saranno i primi a svolgersi in inverno nella storia della competizione. La Grecia è mancata invece nelle ultime grandi competizioni e sarà assente anche ai prossimi Europei. La Nazionale ellenica è comunque reduce da una serie di risultati positivi, 5 risultati utili di fila ottenuti contro Moldavia, Kosovo, Cipro, ancora Moldavia e Slovenia, subendo peraltro in questi ultimi impegni solamente un gol.

DIRETTA SPAGNA GRECIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Spagna Grecia non sarà disponibile sui canali del satellite o del digitale terrestre. Per chi vorrà seguire sul web aggiornamenti in tempo reale sulla partita, sarà possibile collegandosi sul portale ufficiale uefa.com, con la confederazione europea che seguirà in tempo reale gli aggiornamenti della fase di qualificazione a Qatar 2022.

PROBABILI FORMAZIONI SPAGNA GRECIA

Le probabili formazioni della sfida tra Spagna e Grecia presso l’Estadio Los Cármenes. I padroni di casa allenati da Luis Enrique scenderanno in campo con un 4-3-3 e questo undici titolare: Simon, Roberto, Ramos, Torres, Gaya, Rodri, Canales, Olmo, Koke, Torres, Morata. Risponderà la formazione ospite guidata in panchina da John van’t Schip con un 4-4-2 così disposto dal primo minuto: Vlachidimos, Chatziakos, Tsimikas, Tzavellas, Fourtounis, Kourbelis, Mavrias, Zeca, Bakesetas, Limnisios, Giakoumakis.

QUOTE E PRONOSTICO

Per quanto riguarda tutti coloro che vorranno scommettere sul match tra Spagna e Grecia, le quote del bookmaker Snai fissano a 1.13 il moltiplicatore per chi punterà sul successo interno, a 7.50 la quota relativa al pareggio per la quale si potrà scommettere sul segno X, ed infine chi deciderà di investire sull’affermazione esterna riceverà 19.00 volte la posta scommessa.

